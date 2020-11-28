Отек легких и в 2 раза больше нормы сердце. Опубликовали результаты вскрытия Марадоны

Причиной смерти легендарного экс-футболиста Диего Марадоны стал острый отек легких. Фото: Reuters

Причиной смерти легенды футбола Диего Марадоны стал острый отек легкий. Вызван он был хронической сердечной недостаточностью.

Об этом свидетельствуют результаты вскрытия, проведенного в Аргентине, пишет издание Clarin со ссылкой на свои источники.

Кроме того, в сердце 60-летнего Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию - патологию, вызывающую увеличение камер сердца. Размер сердца у Марадоны был в прямом смысле больше нормы в два раза.

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По информации источника, при вскрытии взяли мочу и кровь. Образцы направят на токсикологический анализ в лабораторию научной полиции Сан-Мартина. Цель тестов - проверить наличие следов алкоголя, наркотических средств или других токсичных веществ.

Диего Марадона скончался 25 ноября на 61 году жизни. Аргентинец в течение карьеры выступал, в частности, за "Бока Хуниорс", "Барселону" и "Наполи". В составе сборной Аргентины стал обладателем Куба мира-1986 в Мексике.