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четверг, 25 ноября 2021 20:16

Остались без $5 млн -"Динамо" не хотят платить долг за звездного экс-легионера

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Остались без $5 млн -&quot;Динамо&quot; не хотят платить долг за звездного экс-легионера
Дерлис Гонсалес выступал за "Динамо" три сезона. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевскому "Динамо" не хотят платить за 28-летнего Дерлига Гонсалеса.

Парагвайская "Олимпия" не может выплатить долг киевлянам в размере $5 млн.

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"У нас нет денег. Не заплачено, не потому, что мы хотим этого – нужно выложить много денег, непростая ситуация.

Платить не будем, потому что ничем. Надо работать, чтобы было", – сказал член совета директоров Педро Балотта на передаче Futbol a lo Grande.

В начале 2020 года "Олимпия" договорилась с "Динамо" о приобретении 50% прав на Дерлиса Гонсалеса за $5 млн. Но не выполнили своих обязательств. CAS обязал "Олимпию" до декабря выплатить "Динамо" долг за Дерлиса.

Дерлис Гонсалес перешел в "Динамо" в 2015 году из "Базеля" за €9 млн. За киевлян играл до 2018 года. После чего выступал на правах аренды по "Cантосе".

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