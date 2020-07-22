Осталась малость. Роналду догоняет Пеле

Роналду имеет 30 мячей в нынешнем чемпионате Италии. Фото Рейтер

В прошлом туре Серии А дубль Криштиану Роналду помог "Ювентусу" одолеть "Лацио" - 2:1.

Эти мячи стали для португальца 733-м и 734-м в официальных встречах. Таким образом Криш догнал в соответствующем рейтинге Ромарио. Напомним, знаменитый бразилец завершил карьеру в 2009-м в возрасте 43 лет. Сообщает footballua.tv.

Впереди у Роналду остался один конкурент - великий "Король футбола" Пеле. На счету трехкратного чемпиона мира 767 голов в официальных матчах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду побил рекорд Шевченко

В Топ-10 рейтинга есть вечный конкурент Роналду Лионель Месси, у которого 716 точных выстрелов. На 11-м месте - швед Ибрагимович. У Златана - 542 гола.