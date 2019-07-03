Ордеца в сборной не будет. Он не отвечал на звонки Шевченко

Шевченко хотел убедить Ордеца не ехать в Россию

Ведущий телеканала "2+2" Игорь Цыганык сообщил, что защитник московского "Динамо" Иван Ордец не будет вызываться в сборную Украины.

"Ордец променял место в "Шахтере" и сборной Украины из-за высокой зарплаты? Так оно и есть — Ордец получил очень серьезный подписной бонус от своего нынешнего клуба и получил хорошую зарплату за то, что перешел свободным агентом" – пишет "Трибуна".

"Я знаю точно, что Ордеца в сборной не будет. Когда национальная команда собиралась перед матчами против Сербии и Люксембурга в отборе Евро-2020 (7 и 10 июня — прим.), а Иван уже восстановился от травмы и еще находился в расположении "Шахтера", Андрей Шевченко набирал несколько раз Ордеца по телефону, но тот ни разу ему не ответил.

Такое отношение было понятным. Когда мы общались [с Шевченко], он сказал: "Я понимал, что Ордец собирается ехать в Россию. Как и он понимал, что в сборной ему места нет. Но это можно было попытаться объяснить: возможно, у меня бы нашлись аргументы, чтобы переубедить его остаться в Украине", — сказал Цыганык.

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Зимой еще один защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит" и потерял место в сборной Украины.