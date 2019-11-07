Опыт помог "горнякам" вырвать фантастическую ничью в Хорватии: главные выводы матча "Динамо" Загреб - "Шахтер"

Жуниор Мораес записал на свой счет асист и забитый мяч. Фото: ФК "Шахтер"

Шахтер" сыграл в ничью 3: 3 в рамках 4 тура Лиги чемпионов против "Динамо" Загреб

Gazeta.ua определила главные аспекты игры в Хорватии.

Команды имели кадровые потери. "Шахтер" не смог рассчитывать на Коноплянку и Соломона, лишило Каштру возможности ротации и усиления игры. Бьелица из-за повреждения остался без двух ведущих игроков Гояка и Гавранович. Кадровые потери чемпиону Хорватии было нивелировать гораздо сложнее, чем донецкому клубу.

Каштру хорошо выполнил домашнее задание. Две недели назад "Шахтер" имел проблемы с выходом из обороны. Хорватам хорошо удавалось накрывать "горняков" и играть персонально. На "Максимире" "Шахтер" старался меньше контролировать мяч у своих ворот, играя проще. "Шахтер" пытался проводить быстрые атаки благодаря быстрым передвижением игроков в свободные зоны. Хозяева не всегда справлялись с такой игрой. Поэтому были вынуждены строить игру через силовой футбол и большое количество единоборств. Лидеры хорватов Оршич и Ольмо были выключены из игры.

"Шахтеру" удалось выключить лидеров соперника



Матч получился тяжелый для арбитра. Хозяева поля дважды претендовали на пенальти. Два игрока были изъятии из поля. На последней минуте добавленного времени был назначен пенальти в ворота хозяев. Брих сам смотрел повтор, чтобы быть уверенным на сто процентов.

Хозяевам моля не хватило опыта. Сначала Моро на ровном месте получил вторую желтую карту. Затем в добавленное время хозяева поля дважды пропустили. В составе "Динамо" Загреб много молодых игроков, поэтому опыта таких матчей у них нет. После счета 3: 1 они уже расслабились, за что были наказаны сразу.

Какие игры была не высокой. Несмотря на фантастическую развязку в конце игры сам матч была не высокого уровня. Много борьбы, брака, эмоций в исполнении обеих команд. Игра больше проходила в середине поля. Возможно, причиной стало качество поля. В Загребе все где-то шел дождь.

"Шахтер" содержания игру на фланги. В середине поля "горняки" довольно пассивны. Вся активность шла через фланги. Тайсон и Исмаили пытались стриваты остроту на левом фланге, а Марлос и Додо на правом. На фланг поля также смещался Мораес. Таким образом строюючы численное превосходство.

Матвиенко, Кривцов и Марлос провели не лучший матч. Центральные защитники пригралы силовую борьбу у своих ворот. Это все обернулось не только опасными моментами, но и по пропущенным мячам. Марлос совсем потерялся на поле. Потом еще подвел команду.

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После 4 тура "Манчестер Сити" 10 очков. "Шахтер" и "Динамо" Загреб по 5. "Аталанта" только 1. 26 ноября "Шахтер" сыграет в гостях против "Манчестер Сити" в рамках 5 тура Лиги чемпионов.