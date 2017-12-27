Опыт не справился с молодостью: как Кличко на "Уэмбли" закончил с боксом

 
Ексклюзивы
1/5
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
Просмотров: 504
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Просмотров: 1458
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Просмотров: 2448
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
1 Просмотров: 5067
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
Просмотров: 333
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Просмотров: 576
В БПП начинается шторм
В БПП начинается шторм
1 Просмотров: 4618
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Просмотров: 945
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1980
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6957
Фото
Все фото
10
20
16
12
10
Кто из мировых звёзд входит в фан-клуб братьев Кличко
Кто из мировых звёзд входит в фан-клуб братьев Кличко
&quot;Готов биться где угодно&quot;: Ломаченко назвал желаемого соперника
"Готов биться где угодно": Ломаченко назвал желаемого соперника
&quot;Фанера над &quot;Камп Ноу&quot;: как &quot;Барселона&quot; сотворила исторический камбек с ПСЖ
"Фанера над "Камп Ноу": как "Барселона" сотворила исторический камбек с ПСЖ
Роджер всемогущий: как Федерер победил Надаля на Australian Open
Роджер всемогущий: как Федерер победил Надаля на Australian Open
Близость с девушкой узнал только в 23 года: кое-что из жизни экс-партнера Шевченко
Близость с девушкой узнал только в 23 года: кое-что из жизни экс-партнера Шевченко
Видео
Все видео
Опыт не справился с молодостью: как Кличко на "Уэмбли" закончил с боксом
Опыт не справился с молодостью: как Кличко на "Уэмбли" закончил с боксом
Гол с участием Ярмоленко признали одним из лучших в бундеслиге
Гол с участием Ярмоленко признали одним из лучших в бундеслиге
Поездка в Россию, наказание для Палкина, паспорта Вакса и Жабченко: о чем говорил Павелко на итоговой конференции
Поездка в Россию, наказание для Палкина, паспорта Вакса и Жабченко: о чем говорил Павелко на итоговой конференции
Украинцы впервые выиграли Рождественскую гонку по биатлону
Украинцы впервые выиграли Рождественскую гонку по биатлону
Футболист, выживший в авиакатастрофе, забил гол протезом
Футболист, выживший в авиакатастрофе, забил гол протезом
Интервью
1/5
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
Просмотров: 504
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
Просмотров: 333
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1980
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6957
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Просмотров: 234
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 декабря 2017
Просмотров: 1179
Я — з агро
Після робочого дня забігаю в наш невеликий супермаркет. Яблука, огірки, хурма — все у великих ящиках. Із цінниками тут вічні нерозуміння. ...
среда, 27 декабря 2017 20:11

Опыт не справился с молодостью: как Кличко на "Уэмбли" закончил с боксом

  Комментировать
Опыт не справился с молодостью: как Кличко на &quot;Уэмбли&quot; закончил с боксом
Энтони Джошуа победил Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. Фото: inosmi.ru

Мы продолжаем вспоминать топ-5 наиболее резонансных событий в мире спорта, которые состоялись в 2017 году. На очереди - бой Владимира Кличко против Энтони Джошуа, который состоялся в ночь с 29 на 30 апреля на легендарном лондонском стадионе "Уэмбли". И стал венцом карьеры украинского боксера. К сожалению, не мажорным: британец победил Владимира техническим нокаутом в 11-м раунде. Таким образом, он не только защитил свой титул IBF, но и выиграл вакантный титул суперчемпиона по версии WBA.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Владимир Кличко продал свой халат с последнего боя за кругленькую сумму

Поражение не удивило. Джошуа, который на момент боя был моложе оппонента на тринадцать с половиной лет, считался фаворитом битвы. К тому же, он был хозяином ринга. Но на стороне Кличко - огромный опыт, плюс в 41-летнем возрасте он был в прекрасной форме. Первые четыре раунда владел инициативой, постоянно маневрировал.

Кличко явно не хватило сил, для того, чтобы дожать оппонента, который на тот момент тоже был достаточно измотанным. Джошуа же, наоборот, сумел провести несколько точных атак и отправить Владимира в нокдаун

Но Джошуа продержался в таком темпе до 5-го раунда, который и стал переломным. Кличко явно не хватило сил, для того, чтобы дожать оппонента, который на тот момент тоже был достаточно измотанным. Джошуа же, наоборот, сумел провести несколько точных атак и отправить Владимира в нокдаун. Несколько выровнялась ситуация в промежутке с 7-го по 10-й раунд, когда на ринге наблюдалась шахматная партия, в которой не было явного победителя.

А в 11-м наступила развязка. Молодость победила опыт. Кличко со старта начал пропускать мощные удары и дважды побывал в нокдауне. Каждый раз поднимался и продолжал бой. Но после одностороннего избиения в углу ринга рефери остановил поединок.

После боя Джошуа сказал, что не против дать Владимиру еще один шанс - если тот захочет. Кличко же не стал делать какие-либо заявления относительно своего будущего. Но после некоторой паузы подчинился здравому смыслу и объявил о завершении карьеры.

Владимир Кличко провел 69 боев на профессиональном ринге. 64 победы (53 - нокаутом), 5 поражений. Джошуа имеет 19 поединков. Во всех победил нокаутом.

Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Опыт не справился с молодостью: как Кличко на "Уэмбли" закончил с боксом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Первые фильмы братьев Огюста и Луи Люмьер длились меньше минуты

Самое читаемое
&quot;Женщину определяет не одежда, а энергия&quot;: Кароль снялась в откровенной фотосессии
"Женщину определяет не одежда, а энергия": Кароль снялась в откровенной фотосессии
9
 Просмотров: 58508
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
6
 2 Просмотров: 57265
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
26
 Просмотров: 32917
&quot;Этот проклятый &quot;обмен&quot; для меня означает смерть&quot; - показали, кого из боевиков отпустит Украину
"Этот проклятый "обмен" для меня означает смерть" - показали, кого из боевиков отпустит Украину
8
 Просмотров: 14121
Бандитские разборки, убийства и секс - фотограф показала жизнь на Сицилии в 70-х
Бандитские разборки, убийства и секс - фотограф показала жизнь на Сицилии в 70-х
27
 Просмотров: 13266
Больше всего комментируют
53
"Украина для украинцев": центр Одессы изрисовали антисемитскими надписями
8
"Ужас в Макеевке" - показали фото предновогоднего города
5
Особый статус Донбасса и снятия блокады - озвучили позицию России по будущему Минских соглашений
3
С кем Порошенко отпраздновал Рождество
3
Запущенный украинской ракетой "Зенит" спутник не вышел на связь
Голосов: 1083
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) Владимир Кличко закончил карьеру боксёра
  • 2) Андрей Шевченко не смог вывести сборную Украины в финальную часть Кубка мира-2018
  • 3) "Шахтёр" вышел в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов
  • 4)Теннисистка Елина Свитолина выиграла пять турниров и стала шестой ракеткой мира
  • 5) Андрей Ярмоленко наконец играет в футбольном топ-чемпионате
Просмотреть