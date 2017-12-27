Опыт не справился с молодостью: как Кличко на "Уэмбли" закончил с боксом

Энтони Джошуа победил Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. Фото: inosmi.ru

Мы продолжаем вспоминать топ-5 наиболее резонансных событий в мире спорта, которые состоялись в 2017 году. На очереди - бой Владимира Кличко против Энтони Джошуа, который состоялся в ночь с 29 на 30 апреля на легендарном лондонском стадионе "Уэмбли". И стал венцом карьеры украинского боксера. К сожалению, не мажорным: британец победил Владимира техническим нокаутом в 11-м раунде. Таким образом, он не только защитил свой титул IBF, но и выиграл вакантный титул суперчемпиона по версии WBA.

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Поражение не удивило. Джошуа, который на момент боя был моложе оппонента на тринадцать с половиной лет, считался фаворитом битвы. К тому же, он был хозяином ринга. Но на стороне Кличко - огромный опыт, плюс в 41-летнем возрасте он был в прекрасной форме. Первые четыре раунда владел инициативой, постоянно маневрировал.

Кличко явно не хватило сил, для того, чтобы дожать оппонента, который на тот момент тоже был достаточно измотанным. Джошуа же, наоборот, сумел провести несколько точных атак и отправить Владимира в нокдаун

Но Джошуа продержался в таком темпе до 5-го раунда, который и стал переломным. Кличко явно не хватило сил, для того, чтобы дожать оппонента, который на тот момент тоже был достаточно измотанным. Джошуа же, наоборот, сумел провести несколько точных атак и отправить Владимира в нокдаун. Несколько выровнялась ситуация в промежутке с 7-го по 10-й раунд, когда на ринге наблюдалась шахматная партия, в которой не было явного победителя.

А в 11-м наступила развязка. Молодость победила опыт. Кличко со старта начал пропускать мощные удары и дважды побывал в нокдауне. Каждый раз поднимался и продолжал бой. Но после одностороннего избиения в углу ринга рефери остановил поединок.

После боя Джошуа сказал, что не против дать Владимиру еще один шанс - если тот захочет. Кличко же не стал делать какие-либо заявления относительно своего будущего. Но после некоторой паузы подчинился здравому смыслу и объявил о завершении карьеры. Владимир Кличко провел 69 боев на профессиональном ринге. 64 победы (53 - нокаутом), 5 поражений. Джошуа имеет 19 поединков. Во всех победил нокаутом.