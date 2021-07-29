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четверг, 29 июля 2021 18:51

Опять без "золота" - шестой день Олимпиады принес Украине одну медаль

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Опять без &quot;золота&quot; - шестой день Олимпиады принес Украине одну медаль
Михаил Романчук принес Украине четвертую медаль на Олимпиаде Фото: Gettyimages.com

Шестой день Олимпиады в Токио принес сборной Украины одну медаль. Украинский пловец Михаил Романчук завоевал "бронзу" на дистанции 800 м вольным стилем.

Романчук считался главным фаворитом финала. В квалификации он показал рекордное время для Олимпийских игр. Но повторить успех Михаил не смог - показал третий результат и получил четвертую "бронзу" для Украины. Похоже, что пловец не справился с давлением ответственности за результат. Еще один претендент на "золото" не смог оправдать авансов.

Элина Свитолина тоже не сможет победить на Олимпиаде. В полуфинале первая ракетка Украины ничего не смогла противопоставить представительнице Чехии Маркете Водрушевий. Свитолиной банально не хватило сил играть каждый день. Еще в первом сете она оказала какое-то сопротивление, а вторую партию уже отдала. Теперь украинская теннисистка поборется за "бронзу" с представительницей Казахстана Еленой Рыбкиной.

Украинский боксер Александр Хижняк без проблем прошел во второй раунд Олимпиады. Хижняк не оставил шансов японцу Юито Мориваки. В четвертьфинале украинец будет драться с доминиканским бойцом Еури Седеньо.

Свитолиной не хватило сил на полуфинал

Украинская спортсменка Виктория Ус не смогла одержать медали во втором финале. Украинка пришла седьмой в финальном заплыве каноэ в рамках гребного слалому. В слаломе на байдарках Ус показала восьмой результат.

Украинский бронзовый призер Олимпиады Елена Костевич слабо выступила в квалификации стрельбы с 25 метров. Костевич показала шестой результат в своем полуфинале. Этого может не хватить после второго полуфинала. В финал проходят восемь лучших спортсменок.

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В медальном зачете сборная Украины скатилась еще на две позиции и занимает 54-е место. В активе украинцев четыре бронзовых награды.

Лидируют команда Китая. Япония и США разделяют второе и третье место соответственно.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
29
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