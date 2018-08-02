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четверг, 02 августа 2018 17:01

Определился возможный соперник "Динамо" в следующем раунде Лиги чемпионов

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Определился возможный соперник &quot;Динамо&quot; в следующем раунде Лиги чемпионов
В решающем матче за ЛЧ "Динамо" сыграет против "Аякса" или "Стандарта". Фото: Pinterest

Стали известны возможные соперники "Динамо" в следующем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Конечно, для этого еще необходимо пройти Пражская "Славию".

Жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов состоится 6 августа. Но уже сегодня понятно с кем сыграет "Динамо".

"В 3-м раунде" пути лег "всего четыре пары, и четыре победителя в плей-офф разыграют две путевки в групповой этап ЛЧ.

Сеяные пары 3-го раунда Динамо - Славия, Бенфика - Фенербахче

Несеяных пары 3-го раунда: ПАОК - Спартак, Стандард - Аякс

Так как жеребьевка состоится в матчей 3-го раунда, а украинские и российские команды УЕФА разводит, то Динамо может выйти лишь на пару Стандард - Аякс.

Стандард и Аякс - вице-чемпионы Бельгии и Голландии соответственно ", - сообщает sportarena.com.

Есть вероятность, что УЕФА отменит разведения украинских и российских клубов. Потому что, в противном случае получается, что жеребьевка, как такового нет, и все пары составлены заранее.

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Первый матч третьего квалификационного раунда "Динамо" сыграет 7 августа на выезде против чешской "Славии". Ответный матч через неделю в Киеве.

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Дата
02
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