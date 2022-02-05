Определился соперник сборной Украины за "бронзу" на чемпионате Европы по футзалу

Александр Косенко возглавляет сборную Украины с 2014 года. Фото: АФУ

Сборная Украины сыграет против команды Испании в матче третьего места на чемпионате Европы по футзалу.

В полуфинале турнира Португалия обыграла Испанию – 3:2.

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Оба гола в первом тайме забили испанцы усилиями Рауля Гомеса и Чино, отличившихся на первой и 13 минутах соответственно.

Португалия начала отыгрываться с гола Бруно Коэлью, после чего победный дубль оформил Зики Тэ.

В полуфинале Евро Украина проиграла России – 2:3. Россияне сыграют в решающем матче против португальцев. Игра за бронзовые награды состоится 6 февраля.