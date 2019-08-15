Определился победитель Суперкубка Европы

Юрген Клопп выиграл с "Ливерпулем" Суперкубок Европы

Английские команды разыграли в Стамбуле Суперкубок УЕФА.

Матч Ливерпуль" - "Челси" не определили победителя ни в основное время, ни в овертайме. В серии пенальти же триумфовала команда Юргена Клоппа.

Счет был открыт на 36-й минуте, когда Оливье Жиру отличился с передачи Кристиана Пулишича. Через несколько минут уже сам американский хавбек мог удвоить преимущество команды Фрэнка Лампарда, но взятие ворот было отменено из-за положения вне игры.

Ливерпуль восстановил статус-кво сразу же после перерыва — мяч на счету Садио Мане, которому ассистировал Роберто Фирмино.

Счет 1:1 так и продержался до конца основного времени, а уже в овертайме команды вновь обменялись забитыми мячами. Садио Мане оформил дубль, а спустя пять минут Жоржиньо реализовал пенальти.

Овертайм завершился со счетом 2:2, а вот в серии пенальти более удачливыми оказались подопечные Клоппа 5:4.

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Для "Ливерпуля" этот триумф в Суперкубке УЕФА стал четвертым в клубной истории — ранее мерсисайдцы завоевывали трофей в 1977, 2001 и 2005 годах.