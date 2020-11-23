Определился победитель Итогового турнира

Даниил Медведев впервые выиграл Итоговый турнир. Фото: Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Итогового турнира - 2020, который проходил в Лондоне.

В финальном матче Медведев победил австрийца Доминика Тима - 4:6, 7:6, 6:4.

Тим выиграл 1-й сет, сделав один брейк - 6:4. Во 2-й партии сильнее оказался Медведев, обыграл соперника на тай-брейке. В решающем 3-м сете Даниил выиграл 1 гейм на подаче Тима и победил со счетом 6:4.

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Даниил Медведев впервые в карьере выиграл Итоговый турнир ATP. Прошлогодним победителем был грек Стефанос Циципас.