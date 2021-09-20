Определился победитель чемпионата Европы по волейболу

Сборная Италии стала победителем чемпионата Европы по волейболу-2021.
В финальном матче итальянцы переиграли команду Словении - 3:2 (22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11).
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Последний раз Италия побеждала на турнире в 2005 году. Для словенцев это второе подряд поражение в финале Евро.
Серебряным призером соревнований стала команда Польши, в утешительном финале оказалась сильнее Сербии 3:0 (25:22, 25:16, 25:22).
Сборная Украины смогла выйти из группы. Украинцы победили Грецию, Бельгию и Португалию, но проиграли сербам и полякам. В 1/8 финала Украина уступила России и покинула соревнования.
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