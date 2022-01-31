Определился победитель чемпионата Европы по гандболу

Сборная Швеции стала чемпионом Европы-2022 по гандболу.
В финальном поединке шведы на последних вырвали победу у сборной Испании -27:26.
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Игра была ровной. До последних секунд держался ничейный результат. Решающим стал семиметровый в самом конце игры. Николас Экберг не оставил шансов вратарю испанцев и принес победу на Евро своей команде.
В последний раз Швеция побеждала на чемпионате Европы по гандболу в 2002 году. Также имеют титулы 1994, 1998, 2000 годов.
В матче за третье место Дания победила Францию – 35:32.
Сборная Украины не смогла преодолеть групповой этап. Украинцы проиграли все три матча в группе – Сербии, Франции и Хорватии.
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