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понедельник, 31 января 2022 09:40

Определился победитель чемпионата Европы по гандболу

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Определился победитель чемпионата Европы по гандболу
Сборная Швеции выиграла Евро в пятый раз. Фото: Gettyimages.com/

Сборная Швеции стала чемпионом Европы-2022 по гандболу.

В финальном поединке шведы на последних вырвали победу у сборной Испании -27:26.

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Игра была ровной. До последних секунд держался ничейный результат. Решающим стал семиметровый в самом конце игры. Николас Экберг не оставил шансов вратарю испанцев и принес победу на Евро своей команде.

В последний раз Швеция побеждала на чемпионате Европы по гандболу в 2002 году. Также имеют титулы 1994, 1998, 2000 годов.

В матче за третье место Дания победила Францию ​​– 35:32.

Сборная Украины не смогла преодолеть групповой этап. Украинцы проиграли все три матча в группе – Сербии, Франции и Хорватии.

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