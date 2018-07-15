Определился обладатель Кубка мира 2018, Франция - Хорватия 4:2

Кубок мира, финал, Франция - Хорватия. Фото: footboom.com

Доброго вечера! За считанные минуты начнется главный матч последнего четырехлетия. Финал Кубка мира по футболу 2018 Встретятся сборные Франции и Хорватии.

На пути к финалу французы одолели в 1/8 Аргентину (4:3), в 1/4 Уругвай (2:0) и в 1/2 Бельгию (1:0). Все победы французы получили в основное время.

А вот у хорватов путь к финалу оказался куда тяжелее Данию в 1/8 одолели в серии пенальти (1:1 основное время, и 3: 2 в серии пенальти). В 1/4 также победили Россию (2:2 и 4:3 по пенальти). В 1/2 финала прошли сборную Англии (1:1 и 2:1 после добавленного времени).

Очевидно, что Хорватия подходит к финалу более изможденной, поскольку играла в плей-офф все матчи по 120 минут. Но они уже сделали не одну неожиданность, так почему не повторить сенсацию и в финале?

Для Фрнации, это шанс второй раз в истории выиграть самый престижный трофей мира. Для Хорватии это первый финал в истории.

Обслуживать этот матч будут:

Арбитр: Нестор Фабиан Питана (Аргентина)

1-й ассистент: Эрнан Майдана (Аргентина)

2-й ассистент: Хуан Пабло Белатти (Аргентина)

4-й арбитр: Бьорн Кейперс ( Голландия)

Стартовые составы команд:

Франция: Льорис - Павар, Варан, Умтити, Эрнандес - Канте, Погба, Матюйди - Мбаппе, Жиру, Гризманн.

Хорватия: Субашич - Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич - Брозович - Ребич, Модрич, Ракитич, Перишич - Манджукич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как Франция играла с Хорватией в полуфинале Кубка мира-1998

Стартовый свисток!

2' Ожидаемо спокойное начало. Рисковать никто не будет. Очень дорого может стоить ошибка.

4' Хорваты пытаются больше контролировать мяч. Прессингуют соперника на его половине.

7' Французы пришли в и взяли мяч под контроль. Многие позиционной борьбы.

9' Несколько подач в штрафную выполнили хорваты, но защитники все выносят.

11' Французы пока совсем ничего не могут (или возможно не хотят) сделать.

15' Очень осторожно играют команды. О риске нет и речи. матч продлится в таком ключе до первой ошибки.

19' Гоооооооооооол! Какая досадная ошибка! Антуан Гризман подал в штрафную и Марио Манджукич срезал мяч головой в собственные ворота. 1:0

24' Активнее начали двигаться команды. Хорваты начали интенсивно играть на атаку, но пока без опасных ударов.

27' Первая желтая в матче. Канте получает предупреждение за срыв контратаки.

28' Гоооооооооооооооол! И этот штрафной принес пользу! После подачи штрафного французы не смогли вынести мяч и тот отскочил к Виды. Домагой сбросил мяч на Перишича и тот мощным ударом в дальний угол сравнял счет. 1:1

33' Выглядят лучше "клетчатые" в последние минуты. "Ле бльо" продолжает выжидать.

34' Претендуют на пенальти французы. Перишичу мяч попал в руку после подачи углового. Ждем вердикт арбитра.

И арбитр после просмотра повтора назначает одиннадцатиметровый! В таких ситуациях говорят "на усмотрение арбитра". Гризман будет выполнять приговор.

39' ГООООООООЛ! Спокойно реализует пенальти Антуан разведя мяч и голкипера по разным углам. 2:1

41' Лукас получает желтую за срыв атаки хорватов.

43' Момент был в Хорватии, но защитники заблокировали удар. Штурмуют "клетчатые", не хотят идти на перерыв отставая в счете.

45+1' Шикарный шанс был у Виды, пробивал он головой после подачи углового, но как следует попасть по мячу не смог.

Перерыв!

Статистика первого тайма

Владения мячом: 39% - 61%

Удары (в створ): 2 (2) - 7 (1)

Фолы: 7 - 6

Второй тайм!

47' Начался тайм с момента "ле бльо". Гризман пробивал с 25 метров - Субашич на месте.

48' И сразу отвечают хорваты. Ребич пробивал мощно под перекладину - Льорис спас.

50' Интересное, атакующее начало в исполнении обеих команд. Ждем голов.

56' Хорваты контролируют мяч на половине поля соперника. Но французы очень грамотно обороняются.

59' Гооооооооооооол! Франция забивает третий мяч! Погба со второй попытки смог пробить (первую заблокировал защитник). Левой ногой пробил он в сторону от вратаря, а Субашич момент удара прозевал. 3:1.

63' Растерянно выглядят хорваты. Пропущенный мяч сбил их с намеченного плана. Теперь нужно еще больше рисковать.

65' Гоооооооооооол! Это уже похоже на победу. Четверти мяч забивают французы. Мбаппе пробил из-под защитника в нижний угол - Субашич не спас. 4:1.

69' Гооооооооооол! Курьезный мяч забивают "клетчатые"! Льорис получил пас от защитника и начал обыгрывать Манджукича. Но не смог, и Марио один мяч отыграл. 4:2

20 минут у Хорватии, чтобы создать сенсационный камбэк.

75' Не сдаются хорваты, давят на ворота Льориса. Но пока безуспешно.

80' Очень сильно в обороне выглядят французы, не дают приблизиться соперникам в штрафную.

84' Начинают тянуть время французы, они хорошо умеют это делать.

90' Пять минут добавляет арбитр. Но судя или по игре, Францию уже можно поздравлять с победой. Чуда не произойдет.

Все! Франция чемпион мира 2018! Поздравляем "ле бльо" со вторым в истории Кубком мира! Также надо отдать должное Хорватии, которая боролась до последнего!