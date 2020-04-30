Определился чемпион Франции по футболу

Звездный Неймар выиграл уже третий титул чемпиона во Франции. Фото: Reuters

ПСЖ стал чемпионом Франции по футболу сезона 2019-2020.

На заседании Исполнительного комитета Федерации футбола Франции 28 апреля было официально принято решение о досрочном завершении сезона 2019/20 в Лиге 1, Лиге 2 и женской лиге, пишет L'Équipe,

Поэтому ПСЖ объявят чемпионом. "Марсель" и "Ренн" получат путевки в Лигу чемпионов, а "Лилль", "Реймс" и "Ницца" - в Лигу Европы. "Амьен" и "Тулуза" вылетят в Лигу 2.

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Футбольный сезон в Лиге 1 был прекращен 13 марта из-за вспышки Covid-19. ПСЖ опережал "Марсель" на 12 очков в турнирной таблице.