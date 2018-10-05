Определились результаты матчей 2 тура Лиги Европы

Гола Гармаша киевлянам не хватило для победы. Фото: ФК "Динамо"

Команды, среди которых были две украинские - "Динамо" и "Ворскла" сыграли матчи 2 тура группового раунда Лиги Европы.

Результаты поединков:

Астана - Ренн 2:0

Голы: Зайнутдинов, 64, Томасов, 90+1

Андерлехт - Динамо (Загреб) 0:2

Голы: Харович, 19 (пен), Гояк, 68

Удаление: Враньеш, 46 - Теофиль-Катрин, 90+3

Украинец Евгений Макаренко провел на поле весь матч, а его клуб проиграл дома. При этом бельгийцы второй тайм провели в меншомти.

Байер - АЕК (Ларнака) 4:2

Голы: Гаверц, 44, Аларио, 49, 88, Брандт, 90+2 - Тричковски, 25 распасах, 90+1

Бетис - Дюделанж 3:0

Голы: Санарбия, 56, Ло Чельсо, 80, Тельо, 88

Ворскла - Спортинг 1:2

Голы: Кулач, 10 - Монтеро, 90, Кабрал, 90+3

Бордо - Копенгаген 1:2

Голы: Санкаре, 84 - Сотириу, 42, Сков, 90+2

Удаление: Зека, 90+3 (Копенгаген)

Нереализованный пеенальти: Каман, 45+4 (Бордо)

Цюрих - Лудогорец 1:0

Гол: Палссон, 84

Фенербахче - Спартка (Трнава) 2:0

Голы: Слиман, 52, 69

Русенборг - РБ Лейпциг 1:3

Голы: Джебали, 79 - Огюстен, 12, Конате, 54, Кунья, 61

Милан - Олимпиакос 3:1

Голы: Кутроне, 70, 79, Игуаин, 76 - Герреро, 14

Карабах - Арсенал 0:3

Голы: Сократис, 4, Смит-Роу, 53, Гендузи, 80

Зенит - Славия 1:0

Гол: Кокорин, 80

Зальцбург - Селтик 3:1

Голы: Даббур, 55, 73, Минамино, 61 - Эдуард, 2

Яблонец - Динамо 2:2

Голы: Говорка, 33, Травник, 81 - Цыганков, 8, Гармаш, 14

Челси - ВиДи 1:0

Гол: Мората, 70

Стандарт - Аксихар 2:1

Голы: Эмон, 17 Дженепо, 40 - АИК, 32

Удаление: Мустафа Юмлу, 82 (Аксихар)

Это мог быть матч, в котором друг против друга сыграют два украинца - Валерий Лучкевич с "Стандарта" против Евгения Селезнева из "Аксихара". Но на поле вышел лишь нападающий турецкого клуба, Лучкевич не попал даже в заявку на матч. По Селезнева, то результативными действиями он не отличился, а на восьмидесятом минуте был заменен. В итоге его команда проиграла.

Спартак (Москва) - Вильярреал 3:3

Голы: Зе Луиш, 34 (пен), 82, Мельгарехо, 85 - Екамби, 13 Форнальс, 49, Касорла, 90 + 6 (пен)

Сарпсборг 08 - Генк 3:1

Голы: Мортенсен, 6, 63, Захариассен, 54 - Троссард, 49

Еще один матч, участие в котором принял украинец Руслан Малиновский. Полузащитник вышел в старте, но был заменен на шестьдесят шестой минуте, когда его команда проигрывала 3: 1. Матч так и закончился в пользу "Сарпсборг".

Рейнджерс - Рапид 3:1

Голы: Мореломс, 44, 90+4, Тавернье, 84 (пен) - Бериша, 42

Айнтрахт - Лацио 4:1

Голы: да Коста, 4, 90+4, Костич, 28 Йович, 52 - пароль, 23

Удаление: Баста, 45+3, Корреа, 58 (Лацио)

Аполлон - Марсель 2:2

Голы: Маркович, 74, села, 90+1 - Пайе, 50, Луис Густаво, 67

Мальме - Бешикташ 2:0

Голы: Эркин, 53 (авт), Розенберг, 76 (пен)

Краснодар - Севилья 2:1

Голы: Перейра, 72, Окриашвили, 88 - Каборе, 43 (авт)

Победу российскому клубу принес грузин Торнике Окриашвили. В 2011-2014 годах он выступал в Украине. Находясь на контракте у донецкого "Шахтера", по горняков полузащитник так и не сыграл. Зато играл в "Мариуполе" (тогда еще "Ильичевце") и одесском "Черноморце". За эти команды игрок выступал на правах аренды.

БАТЭ - ПАОК 1:4

Голы: Креспо, 61 (авт) - Прийович, 6, Жаба, 11, 14, Пелкас, 73

Двое украинских игроков ПАОКа на матч против БАТЭ отправились. Но за игрой наблюдали со скамейки запасных. Ни защитник Евгений Хачериди, ни полузащитник Евгений Шахов в этот вечер на поле так и не вышли, информирует Канал 24.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как "Ворскла" потеряла очки со "Спортингом" - видео

Следующим соперником "Ворсклы" и Лиге Европы станет "Карабах", а "Динамо" - "Ренн".