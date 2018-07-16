Определились победители Уимблдона-2018

В Великобритании состоялись финалы Уимблдонского турнира.

Сербский теннисист Новак Джокович в решающем матче победил южноафриканца Кевина Андерсона со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).

Продолжительность поединка составила 2 часа 18 минут.

Для Джоковича это четвертая победа в турнире и 13-й титул Большого шлема.

В обновленной версии чемпионской гонки ATP от 16 июля победитель Уимблдона-2018 поднялся на пятую строчку.

Примечательно, что Джокович одержал победу после долгого периода неудач на корте. После операции на локте он выпал из первой двадцатки мирового рейтинга и в последние годы был не в лучшей физической форме.

31-летний спортсмен из Белграда в финале Уимблдона выполнил 6 эйсов, допустил 4 двойные ошибки, реализовал все 4 брейк-пойнта и не проиграл ни одного гейма на своей подаче, отыграв 7 брейк-пойнтов.

Он выиграл 20 розыгрышей и допустил 13 невынужденных ошибок.

Среди женщин победительницей Уимблдона стала немецкая теннисистка Ангелика Кербер, которая в финале одолела американку Серену Уильямс.

Матч закончился со счетом 6:3, 6:3.

Этот матч стал для Серены Уильямс первым финалом турнира Большого шлема после более чем годового перерыва в карьере, связанного с рождением ребенка.

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Для Кербер эта победа стала третьей в турнирах Большого шлема.