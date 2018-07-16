Определились победители Уимблдона-2018

В Великобритании состоялись финалы Уимблдонского турнира.
Сербский теннисист Новак Джокович в решающем матче победил южноафриканца Кевина Андерсона со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).
Продолжительность поединка составила 2 часа 18 минут.
Для Джоковича это четвертая победа в турнире и 13-й титул Большого шлема.
В обновленной версии чемпионской гонки ATP от 16 июля победитель Уимблдона-2018 поднялся на пятую строчку.
Примечательно, что Джокович одержал победу после долгого периода неудач на корте. После операции на локте он выпал из первой двадцатки мирового рейтинга и в последние годы был не в лучшей физической форме.
31-летний спортсмен из Белграда в финале Уимблдона выполнил 6 эйсов, допустил 4 двойные ошибки, реализовал все 4 брейк-пойнта и не проиграл ни одного гейма на своей подаче, отыграв 7 брейк-пойнтов.
Он выиграл 20 розыгрышей и допустил 13 невынужденных ошибок.
Среди женщин победительницей Уимблдона стала немецкая теннисистка Ангелика Кербер, которая в финале одолела американку Серену Уильямс.
Матч закончился со счетом 6:3, 6:3.
Этот матч стал для Серены Уильямс первым финалом турнира Большого шлема после более чем годового перерыва в карьере, связанного с рождением ребенка.
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Для Кербер эта победа стала третьей в турнирах Большого шлема.
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