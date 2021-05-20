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четверг, 20 мая 2021 09:32

Определили обладателя Кубка Франции

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Определили обладателя Кубка Франции
Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ уже 4-й сеозон. Фото: REUTERS

Парижский ПСЖ стал обладателем Кубка Франции сезона-2020/21.

В финальном матче парижане победили "Монако" - 2:0.

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Открыл счет в матче в середине первого тайма Мауро Икарди. Под конец встречи Килиан Мбаппе установил окончательный счет в игре.

ПСЖ выиграл Кубок Франции второй раз подряд. Всего парижский клуб становился обладателем трофея 14 раз - это рекордный показатель. В активе "Монако" пять побед в финалах турнира.

Финалисты сохраняют шансы на победу в чемпионате Франции. Парижане уступают лидирующему "Лиллю" одно очко, а монегаски - три очка за тур до завершения Лиги 1.

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