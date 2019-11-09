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суббота, 09 ноября 2019 20:11

Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
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Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала золотую медаль на 6-м этапе Премьер-лиги WKF в Москве. Это уже пятая победа спортсменки на турнирах Премьер-лиги в этом году.

Анжелика занимается каратэ с самого детства. На протяжении своей карьеры она дважды становилась чемпионкой Европы, была многократным призером чемпионатов Европы. В 2018 Терлюга возглавила рейтинг Международной федерации каратэ в своей весовой категории.

Талантливая украинка показала весомые результаты. Однако кроме спорта она имеет много хобби, среди которых шоппинг и занятия флай-йогой. Также Анжелика имеет очень сексуальное тело и красивую внешность, что часто демонстрирует на фото.

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Очаровательная украинская каратистка Анжелика Терлюга. Фото: Instagram
Очаровательная украинская каратистка Анжелика Терлюга. Фото: Instagram
Очаровательная украинская каратистка Анжелика Терлюга. Фото: Instagram
Очаровательная украинская каратистка Анжелика Терлюга. Фото: Instagram
Очаровательная украинская каратистка Анжелика Терлюга. Фото: Instagram

Лидер сборной Украины по каратэ Анжелика Терлюга выиграла "золото" на турнире в Москве в рамках 6-го этапа Премьер-лиги WKF. 27-летней украинке не было равных в весовой категории до 55 кг.

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