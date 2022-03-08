"Они защищают свои семьи, нацию" - Усиком и Ломаченко гордятся в боксерском мире

Василий Ломаченко и Александр Усик. Фото: instagram.com/lomus_official

Катмен (отвечает за здоровье спортсменов - Gazeta.ua) украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко Расс Анбер прокомментировал нынешнюю ситуацию, в которую попали бойцы.

По словам канадского специалиста, он разговаривал с нашими спортсменами, пишет vRINGe.com со ссылкой на YouTube-канал Matt Casavant.

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"Очень печально то, что сейчас происходит в Украине, но они все крепко держатся. Усик был очень эмоционален в сообщениях, которые он прислал мне. И как вы видели, он говорил в интервью CNN, делал обращения в Instagram. Это очень искренне и очень реально. Из информации, которую я слышал от своих друзей, они не намерены сдаваться. Усик сейчас не думает и не заботится о том, когда он вернётся в ринг. У него есть другие проблемы в его стране.

Усик, может быть, первый чемпион мира, который на самом деле пошёл на передовую, чтобы защитить Киев. Это нечто невероятное", - сказал Анбер.

По его словам, неизвестно, когда украинцы вернутся на боксерский ринг в нынешних условиях.

"Они защищают свои семьи, любимых, свою нацию. Я не вижу, как они уезжают в тренировочный лагерь", - добавил Анбер.

В крайнем поединке Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. Ломаченко в декабре прошлого года победил гонца Ричарда Комми единогласным решением судей.