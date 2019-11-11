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понедельник, 11 ноября 2019 13:51

"Они взяли меня за яйца и до сих пор держат" - украинский футболист о клубе Реброва

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&quot;Они взяли меня за яйца и до сих пор держат&quot; - украинский футболист о клубе Реброва
Украинец Петряк сезон играл за "Ференцварош". Фото: из открытых источников

Украинский полузащитник венгерского "Фехервара" Иван Петряк рассказал о сложных отношениях со своим предыдущим клубом "Ференцварошем" и его игроками.

"Я в "Ференцварош" был год. Я знал, что Сергей Станиславович (Ребров, - прим.), Которые отношения у нас не были сейчас, был единственным человеком, который хотел, чтобы я остался в команде. Я не знал, где будет сам Сергей Станиславович - он квалифицированный тренер и, я думаю, надолго здесь не задержится. а поскольку у меня были сложные отношения с командой, то я боялся, что он уйдет, а я останусь с этими ребятами ... в клетку меня посадят с ними... Да нет, вы что? Спасибо. Я свой выбор сам сделаю.

То, что в "Ференцвароше" в раздевалке зачеркнули мой номер - это показуха для приезжих. Нарисовали усы и рога на шкафчике - хорошо, что хоть на это ума хватило. Пусть рисуют и делают все, что хотят - я на это внимания вообще не обращаю. То, что пол команды ушло, это ничего, а меня взяли за яйца и до сих пор держат", - сказал Петряк в эфире программы" Профутбол ".

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Летом 2019 Петряк подписал 4-летний контракт с "Фехервар". Ранее бывший игрок "Зари" и "Шахтера" на правах аренды выступал за "Ференцварош".

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