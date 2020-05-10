Омар Сивори кричал на партнеров, отчаянно не желал проигрывать, отвечал ударом на удар

Футбол стоит на паузе и неизвестно, будет ли он в этом году. Если так - "Золотой мяч" по итогам года может остаться "вакантным". Рассказываем о тех, кто владел трофеем за почти 65-летнюю историю его существования.

Пятым обладателем "Золотого мяча" в 1961 году стал игрок "Ювентуса" Омар Сивори.

Энрике Омар Сивори родился в 1935 году в семье Адеодато Сивори и Каролы Тираккья - аргентинцев итальянского происхождения. Он обращал на себя внимание буйным темпераментом с раннего детства: играя за команду родного городка "Сан-Николас", орал на партнеров, когда те не давали ему мяч, отчаянно не желал проигрывать, непременно отвечал ударом на удар. Его майка вследствие этого постоянно вылезала из трусов, и по этой примете его всегда можно было легко выделить с трибун из общей массы играющих.

В своих воспоминаниях Сивори с особой благодарностью отзывается о Ренато Чезарини. "Имя мне дали родители, а известным его сделал Чезарини", - говорил он. Человек, о котором идет речь, в 30-х годах сам был популярным форвардом "Ювентуса", родился в Аргентине, но еще ребенком попал в Италию. Став тренером, он и открыл Сивори в дебрях подросткового футбола, приведя в 1952 году его, 16-летнего, в "Ривер Плейт".

Он обращал на себя внимание буйным темпераментом с раннего детства: орал на партнеров, отчаянно не желал проигрывать, непременно отвечал ударом на удар

Судьба связывала их вместе полтора десятка лет. Позже именно Чезарини рекомендовал в 1957 году Сивори "Ювентусу", где чуть позже, в 1959-м, они воссоединились как игрок и тренер. Сивори очень легко шел на рожон в отношениях с кем угодно, и Чезарини являл собой едва ли не единственный пример человека, с которым он не позволял себе ни малейшей грубости.

В 1952 году Омар оказался в "Ривер Плейте". Сначала - в четвертой команде. 14 голов, забитых в 12 играх, способствовали его быстрому переводу в третью команду, где он продолжил сезон-52 с показателями: 11 матчей, 6 голов. Следующий сезон, играя левого инсайда, он начал с 6 голов в 8 играх, и тогда его перевели во вторую (21 матч, 11 голов).

Наконец 30 января 1954-го он дебютировал в основной команде "Ривера" - заменил знаменитого Анхеля Лабруну в товарищеском матче с югославским "Партизаном". 4 апреля того же года - дебют в первом дивизионе Аргентины. "Ривер" побеждает (5:2) "Ланус", четыре гола на счету уругвайской звезды Вальтера Гомеса. Пятый, последний, - на счету дебютанта, которого сразу же начинают прочить в наследники Лабруне, отмечая его многочисленные достоинства.

Имея средние габариты - 170 сантиметров роста и 70 килограммов веса, юный Сивори обнаружил отменное видение поля, сильный удар с обеих ног и дриблинг, который предпочитал выполнять левой (за это ему дали кличку "Гамбета" - "ножка").

В принципиальном матче второго круга чемпионата-54 против "Бока Хуниорс" Сивори приводит публику в экстаз, обведя поочередно четверых соперников - Кольмана, Эдвардса, Пеше и Моуриньо. После финального свистка его подхватывают на руки и на руках выносят со стадиона.

Он становится чемпионом страны в 1955 и 1956 годах и дебютирует за сборную Аргентины на Кубке Америки-56, забивая гол перуанцам в своем первом матче. В финале аргентинцы уступают хозяевам турнира уругвайцам.

Первый сезон в футболке "Ювентуса". Фото ФК "Ювентус"

Через год новый розыгрыш Кубка Америки в Лиме. И на сей раз - победный для команды Сивори. В финале в эффектном стиле повержена Бразилия (3:0) – действующий чемпион мира. Все воздают похвалу мощной тройке нападения Маскьо - Анджелилло - Сивори, которых после дня финального матча в аргентинской прессе именуют ласковым объединяющим выражением "caras sucias" - "грязные рожи". Они так старались победить бразильцев, что вывозились в грязи.

Все три "грязные рожи" моментально покупаются богатыми итальянскими клубами. Сивори проводит 5 мая 1957 года прощальный матч за "Ривер Плейт" и 27 мая становится футболистом "Ювентуса". "Юве" выплачивает за него 10 миллионов песо - для того времени это мировой рекорд.

Помимо Сивори президент "Юве" 23-летний(!) Умберто Аньелли приобрел для клуба еще одну будущую легенду – Джона Чарльза. Вместе они составили грозный тандем, который в первом же сезоне наколотил в ворота соперников 50 голов тем самым не оставив шансов другим командам побороться за Скудетто.

В финале в эффектном стиле повержена Бразилия (3:0) – действующий чемпион мира

После удачного чемпионского сезона 1957/58 последовал провал в виде 4-го места в Серии А в сезоне 1958/59. Уволив серба Любиша Брочича с поста главного тренера команды, на вакантное место пригласили человека, знающего Сивори как никто другой.

В 1960 году под руководством Ренато Чезарини "Ювентус" берет Скудетто и Кубок Италии. Омар Сивори забивает 28 голов в 31-м матче и становится лучшим бомбардиром чемпионата Италии. В том сезоне "Старая Синьора" поразила ворота соперников 92 раза, что на 24 мяча больше, чем забил ближайший преследователь в борьбе за чемпионство "Интер".

Львиную долю тех мячей на счету "Волшебного трио": Сивори, Джона Чарльза и Джампьеро Бониперти. В следующем году Сивори вновь выигрывает Скудетто. Этот сезон знаменит легендарной победой "Юве" над "Интером" со счетом 9-1. 6 голов в свой актив записал Омар. Именно в этом году аргентинец получил "Золотой мяч", присуждаемый лучшему игроку Европы.

"В 1961 году, когда мне дали "Золотой мяч", я забивал как хотел и кому хотел. В сборной Италии в 9 матчах я забил 8 голов! В этом мне не было равных, хотя в ту пору в мире выступали такие великие люди, как Луис Суарес, Ди Стефано, Пушкаш", - Омар Сивори.

Омар Сивори получает "Золотой мяч". Фото: it.wikipedia.org

В третьем по счету матче Сивори пришлось выступать в товарищеской встрече против сборной Аргентины. Быстро преодолев комплексы от того, что играть приходится против бывших соотечественников, лучший футболист Европы забил гол, и сборная Италии в итоге победила с крупным счетом 4:1. В 1962 году Омар Сивори вместе со сборной Италии участвовал в чемпионате мира, проходившем в Чили, но не снискал особой славы. В групповом турнире итальянцы одержали лишь одну победу и даже не вышли из группы.

Счастливый для Сивори период закончился с приходом в "Ювентус" на тренерскую должность парагвайца Эриберто Эрреры. Беря пример со своего однофамильца Эленио, он начал "душить" игроков необходимостью действовать в строгом соответствии со своими схемами, чего Омар на дух не выносил. Он много раз повторял, что привык играть в футбол сердцем, а не схемами. Разгорелся конфликт, победителем в котором вышел Эррера.

А Сивори пришлось летом 1965 года ретироваться в "Наполи", где ему оказали беспрецедентно теплый прием. Вместе с ним в этот клуб перешла другая звезда серии А - бразилец Жозе Альтафини. За двоих заплатили 150 миллионов аргентинских песо.

До Неаполя еще не дошла расползающаяся по Италии "зараза", и там пока можно было "играть сердцем". Максимальное достижение, которого добился "Наполи" за 4 сезона с Сивори, - второе место в сезоне-67/68. Но он почти не был причастен к этому успеху, поскольку провел из-за травм всего 7 игр. Мало того, на протяжении этого сезона Сивори непрерывно ругался с тренером Бруно Пезаолой, который вынужден был сразу после его окончания уйти в "Фиорентину", где, кстати, тут же и доказал свою квалификацию, с ходу выиграв скудетто.

Сезон-68/69 оказался в карьере Сивори последним и увенчался скандалом, который стал ее достойным "венцом". Многие месяцы он провел на больничной койке, претерпев серию операций на больной лодыжке, и только к ноябрю начал поправляться.

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Тренер Карло Парола, пришедший в "Наполи" на смену Пезаоле, уже подобрал альтернативу на позицию левого форварда в лице Баризона. Но старый (по футбольным меркам) и поломанный Сивори по-прежнему считал себя лучше всех.

В один прекрасный день произошла грандиозная ссора с участием Сивори, Паролы, врача Корвино и администратора Роберто Фиоре. Тренер настаивал, что Омар может играть максимум 60 минут и поэтому не должен рассчитывать на место в "основе". Сивори твердил свое: хочу играть и буду играть! В итоге его за нарушение дисциплины оштрафовали на 1 миллион лир.

Среди его партнеров по "Наполи" росло недовольство: их "достали" выходки неугомонного игрока. Этим, кстати, Сивори радикально отличался от Марадоны - другого великого аргентинца с юга Италии, оказавшего честь клубу своим появлением в нем. Марадона тоже был, как известно, неугомонного нрава человек и постоянно что-то вытворял, но его все равно в Неаполе безмерно любили. А вот Сивори эту любовь утратил.

Вожак "Ювентуса". Фото LaPresse Photojournalistic Agency

Тем временем события развивались следующим образом. 13 ноября 1968 года Омар впервые после долгого перерыва вышел на поле в матче Кубка УЕФА с "Лидсом" (0:2). 17 ноября он сыграл с "Палермо" и забил победный гол. В следующем туре не испортил в принципе картины в Виченце, хотя "Наполи" и проиграл - 0:2. Казалось, он вот-вот отвоюет себе место в основе.

Но вся беда была в том, что следующим соперником неаполитанцев 1 декабря был "Ювентус", где все еще работал старый враг Сивори - Эриберто Эррера. Можно было предположить, что что-то нехорошее произойдет. И произошло. Опекун аргентинца по фамилии Фавалли (может быть, по поручению Эрреры) явно вышел на поле с намерением вывести Сивори из себя. Он корчился на газоне и провоцировал судью.

В какой-то момент арбитр Пьерони клюнул на его удочку и указал Сивори на раздевалку. Его решение вызвало на поле грандиозную потасовку. В итоге кроме Сивори удалили также неаполитанца Пандзанато, ювентийца Сальвадоре и кое-кого из тренерского состава.

Среди партнеров по "Наполи" росло недовольство: их "достали" выходки неугомонного игрока

Репутация Сивори сработала против него: ему впаяли 6-матчевую дисквалификацию. Тот факт, что не он стал самым пострадавшим в этой истории (Пандзанато дисквалифицировали на 9 игр), его не утешил.

Взбешенный Сивори созвал 5 декабря пресс-конференцию, где обрушил страшные проклятия на голову Эриберто Эрреры и посоветовал президенту "Ювентуса" Кателле задуматься том, что происходит в его клубе.

6 декабря он объявил, что заканчивает с футболом в знак протеста против несправедливой дисквалификации.

В ноябре 1972 года возглавил сборную Аргентины, но в сентябре 1973 года покинул ее из-за драки с чиновником Федерации футбола Аргентины. После этого Сивори работал с родным "Ривер Плейтом", "Наполи", "Велес Сарсфилдом" и "Расингом", но особых успехов не добился. После завершения тренерской карьеры Сивори сказал: "Это не моё".

Несмотря на завершение тренерской карьеры Омар продолжал следить за футболом, комментируя матчи на итальянском телевидении. Отдыхал от него в Аргентине на фазенде, которую назвал "Ювентус". С 1994 года и до конца своей жизни работал скаутом "Юве" по Южной Америке.

Сивори умер в 2005 возрасте 69-ти лет в родном городе Сан-Николас де лос Арройос. За несколько недель до смерти часто говорил: "Я видел мало футбола"