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Омар Сивори кричал на партнеров, отчаянно не желал проигрывать, отвечал ударом на удар

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Футбол стоит на паузе и неизвестно, будет ли он в этом году. Если так - "Золотой мяч" по итогам года может остаться "вакантным". Рассказываем о тех, кто владел трофеем за почти 65-летнюю историю его существования.

Пятым обладателем "Золотого мяча" в 1961 году стал игрок "Ювентуса" Омар Сивори.

Энрике Омар Сивори родился в 1935 году в семье Адеодато Сивори и Каролы Тираккья - аргентинцев итальянского происхождения. Он обращал на себя внимание буйным темпераментом с раннего детства: играя за команду родного городка "Сан-Николас", орал на партнеров, когда те не давали ему мяч, отчаянно не желал проигрывать, непременно отвечал ударом на удар. Его майка вследствие этого постоянно вылезала из трусов, и по этой примете его всегда можно было легко выделить с трибун из общей массы играющих.

В своих воспоминаниях Сивори с особой благодарностью отзывается о Ренато Чезарини. "Имя мне дали родители, а известным его сделал Чезарини", - говорил он. Человек, о котором идет речь, в 30-х годах сам был популярным форвардом "Ювентуса", родился в Аргентине, но еще ребенком попал в Италию. Став тренером, он и открыл Сивори в дебрях подросткового футбола, приведя в 1952 году его, 16-летнего, в "Ривер Плейт".

Он обращал на себя внимание буйным темпераментом с раннего детства: орал на партнеров, отчаянно не желал проигрывать, непременно отвечал ударом на удар

Судьба связывала их вместе полтора десятка лет. Позже именно Чезарини рекомендовал в 1957 году Сивори "Ювентусу", где чуть позже, в 1959-м, они воссоединились как игрок и тренер. Сивори очень легко шел на рожон в отношениях с кем угодно, и Чезарини являл собой едва ли не единственный пример человека, с которым он не позволял себе ни малейшей грубости.

В 1952 году Омар оказался в "Ривер Плейте". Сначала - в четвертой команде. 14 голов, забитых в 12 играх, способствовали его быстрому переводу в третью команду, где он продолжил сезон-52 с показателями: 11 матчей, 6 голов. Следующий сезон, играя левого инсайда, он начал с 6 голов в 8 играх, и тогда его перевели во вторую (21 матч, 11 голов).

Наконец 30 января 1954-го он дебютировал в основной команде "Ривера" - заменил знаменитого Анхеля Лабруну в товарищеском матче с югославским "Партизаном". 4 апреля того же года - дебют в первом дивизионе Аргентины. "Ривер" побеждает (5:2) "Ланус", четыре гола на счету уругвайской звезды Вальтера Гомеса. Пятый, последний, - на счету дебютанта, которого сразу же начинают прочить в наследники Лабруне, отмечая его многочисленные достоинства.

Имея средние габариты - 170 сантиметров роста и 70 килограммов веса, юный Сивори обнаружил отменное видение поля, сильный удар с обеих ног и дриблинг, который предпочитал выполнять левой (за это ему дали кличку "Гамбета" - "ножка").

В принципиальном матче второго круга чемпионата-54 против "Бока Хуниорс" Сивори приводит публику в экстаз, обведя поочередно четверых соперников - Кольмана, Эдвардса, Пеше и Моуриньо. После финального свистка его подхватывают на руки и на руках выносят со стадиона.
Он становится чемпионом страны в 1955 и 1956 годах и дебютирует за сборную Аргентины на Кубке Америки-56, забивая гол перуанцам в своем первом матче. В финале аргентинцы уступают хозяевам турнира уругвайцам.

  Первый сезон в футболке "Ювентуса". Фото ФК "Ювентус"
Первый сезон в футболке "Ювентуса". Фото ФК "Ювентус"

Через год новый розыгрыш Кубка Америки в Лиме. И на сей раз - победный для команды Сивори. В финале в эффектном стиле повержена Бразилия (3:0) – действующий чемпион мира. Все воздают похвалу мощной тройке нападения Маскьо - Анджелилло - Сивори, которых после дня финального матча в аргентинской прессе именуют ласковым объединяющим выражением "caras sucias" - "грязные рожи". Они так старались победить бразильцев, что вывозились в грязи.
Все три "грязные рожи" моментально покупаются богатыми итальянскими клубами. Сивори проводит 5 мая 1957 года прощальный матч за "Ривер Плейт" и 27 мая становится футболистом "Ювентуса". "Юве" выплачивает за него 10 миллионов песо - для того времени это мировой рекорд.

Помимо Сивори президент "Юве" 23-летний(!) Умберто Аньелли приобрел для клуба еще одну будущую легенду – Джона Чарльза. Вместе они составили грозный тандем, который в первом же сезоне наколотил в ворота соперников 50 голов тем самым не оставив шансов другим командам побороться за Скудетто.

В финале в эффектном стиле повержена Бразилия (3:0) – действующий чемпион мира

После удачного чемпионского сезона 1957/58 последовал провал в виде 4-го места в Серии А в сезоне 1958/59. Уволив серба Любиша Брочича с поста главного тренера команды, на вакантное место пригласили человека, знающего Сивори как никто другой.

В 1960 году под руководством Ренато Чезарини "Ювентус" берет Скудетто и Кубок Италии. Омар Сивори забивает 28 голов в 31-м матче и становится лучшим бомбардиром чемпионата Италии. В том сезоне "Старая Синьора" поразила ворота соперников 92 раза, что на 24 мяча больше, чем забил ближайший преследователь в борьбе за чемпионство "Интер".

Львиную долю тех мячей на счету "Волшебного трио": Сивори, Джона Чарльза и Джампьеро Бониперти. В следующем году Сивори вновь выигрывает Скудетто. Этот сезон знаменит легендарной победой "Юве" над "Интером" со счетом 9-1. 6 голов в свой актив записал Омар. Именно в этом году аргентинец получил "Золотой мяч", присуждаемый лучшему игроку Европы.

"В 1961 году, когда мне дали "Золотой мяч", я забивал как хотел и кому хотел. В сборной Италии в 9 матчах я забил 8 голов! В этом мне не было равных, хотя в ту пору в мире выступали такие великие люди, как Луис Суарес, Ди Стефано, Пушкаш", - Омар Сивори.

  Омар Сивори получает "Золотой мяч". Фото: it.wikipedia.org
Омар Сивори получает "Золотой мяч". Фото: it.wikipedia.org

В третьем по счету матче Сивори пришлось выступать в товарищеской встрече против сборной Аргентины. Быстро преодолев комплексы от того, что играть приходится против бывших соотечественников, лучший футболист Европы забил гол, и сборная Италии в итоге победила с крупным счетом 4:1. В 1962 году Омар Сивори вместе со сборной Италии участвовал в чемпионате мира, проходившем в Чили, но не снискал особой славы. В групповом турнире итальянцы одержали лишь одну победу и даже не вышли из группы.

Счастливый для Сивори период закончился с приходом в "Ювентус" на тренерскую должность парагвайца Эриберто Эрреры. Беря пример со своего однофамильца Эленио, он начал "душить" игроков необходимостью действовать в строгом соответствии со своими схемами, чего Омар на дух не выносил. Он много раз повторял, что привык играть в футбол сердцем, а не схемами. Разгорелся конфликт, победителем в котором вышел Эррера.

А Сивори пришлось летом 1965 года ретироваться в "Наполи", где ему оказали беспрецедентно теплый прием. Вместе с ним в этот клуб перешла другая звезда серии А - бразилец Жозе Альтафини. За двоих заплатили 150 миллионов аргентинских песо.

До Неаполя еще не дошла расползающаяся по Италии "зараза", и там пока можно было "играть сердцем". Максимальное достижение, которого добился "Наполи" за 4 сезона с Сивори, - второе место в сезоне-67/68. Но он почти не был причастен к этому успеху, поскольку провел из-за травм всего 7 игр. Мало того, на протяжении этого сезона Сивори непрерывно ругался с тренером Бруно Пезаолой, который вынужден был сразу после его окончания уйти в "Фиорентину", где, кстати, тут же и доказал свою квалификацию, с ходу выиграв скудетто.

Сезон-68/69 оказался в карьере Сивори последним и увенчался скандалом, который стал ее достойным "венцом". Многие месяцы он провел на больничной койке, претерпев серию операций на больной лодыжке, и только к ноябрю начал поправляться.

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Тренер Карло Парола, пришедший в "Наполи" на смену Пезаоле, уже подобрал альтернативу на позицию левого форварда в лице Баризона. Но старый (по футбольным меркам) и поломанный Сивори по-прежнему считал себя лучше всех.

В один прекрасный день произошла грандиозная ссора с участием Сивори, Паролы, врача Корвино и администратора Роберто Фиоре. Тренер настаивал, что Омар может играть максимум 60 минут и поэтому не должен рассчитывать на место в "основе". Сивори твердил свое: хочу играть и буду играть! В итоге его за нарушение дисциплины оштрафовали на 1 миллион лир.

Среди его партнеров по "Наполи" росло недовольство: их "достали" выходки неугомонного игрока. Этим, кстати, Сивори радикально отличался от Марадоны - другого великого аргентинца с юга Италии, оказавшего честь клубу своим появлением в нем. Марадона тоже был, как известно, неугомонного нрава человек и постоянно что-то вытворял, но его все равно в Неаполе безмерно любили. А вот Сивори эту любовь утратил.

  Вожак "Ювентуса". Фото LaPresse Photojournalistic Agency
Вожак "Ювентуса". Фото LaPresse Photojournalistic Agency

Тем временем события развивались следующим образом. 13 ноября 1968 года Омар впервые после долгого перерыва вышел на поле в матче Кубка УЕФА с "Лидсом" (0:2). 17 ноября он сыграл с "Палермо" и забил победный гол. В следующем туре не испортил в принципе картины в Виченце, хотя "Наполи" и проиграл - 0:2. Казалось, он вот-вот отвоюет себе место в основе.

Но вся беда была в том, что следующим соперником неаполитанцев 1 декабря был "Ювентус", где все еще работал старый враг Сивори - Эриберто Эррера. Можно было предположить, что что-то нехорошее произойдет. И произошло. Опекун аргентинца по фамилии Фавалли (может быть, по поручению Эрреры) явно вышел на поле с намерением вывести Сивори из себя. Он корчился на газоне и провоцировал судью.

В какой-то момент арбитр Пьерони клюнул на его удочку и указал Сивори на раздевалку. Его решение вызвало на поле грандиозную потасовку. В итоге кроме Сивори удалили также неаполитанца Пандзанато, ювентийца Сальвадоре и кое-кого из тренерского состава.

Среди партнеров по "Наполи" росло недовольство: их "достали" выходки неугомонного игрока

Репутация Сивори сработала против него: ему впаяли 6-матчевую дисквалификацию. Тот факт, что не он стал самым пострадавшим в этой истории (Пандзанато дисквалифицировали на 9 игр), его не утешил.

Взбешенный Сивори созвал 5 декабря пресс-конференцию, где обрушил страшные проклятия на голову Эриберто Эрреры и посоветовал президенту "Ювентуса" Кателле задуматься том, что происходит в его клубе.

6 декабря он объявил, что заканчивает с футболом в знак протеста против несправедливой дисквалификации.

В ноябре 1972 года возглавил сборную Аргентины, но в сентябре 1973 года покинул ее из-за драки с чиновником Федерации футбола Аргентины. После этого Сивори работал с родным "Ривер Плейтом", "Наполи", "Велес Сарсфилдом" и "Расингом", но особых успехов не добился. После завершения тренерской карьеры Сивори сказал: "Это не моё".

Несмотря на завершение тренерской карьеры Омар продолжал следить за футболом, комментируя матчи на итальянском телевидении. Отдыхал от него в Аргентине на фазенде, которую назвал "Ювентус". С 1994 года и до конца своей жизни работал скаутом "Юве" по Южной Америке.

Сивори умер в 2005 возрасте 69-ти лет в родном городе Сан-Николас де лос Арройос. За несколько недель до смерти часто говорил: "Я видел мало футбола"

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