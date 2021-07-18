Олимпийских атлетов ограничили в сексе

Кровати изготовили из продуктов переработки картона. Фото: explica.co

В Олимпийской деревне Токио для участников соревнований установили кровати, на которых невозможно заниматься сексом.

Дизайн мебели специально спроектировали так, чтобы в условиях карантина "избежать ненужных форм физического контакта". Об этом сообщает Explica.

Кровати изготовила компания Airweave из продуктов переработки картона. Они меньше, чем обычные кровати и рассчитаны на одного человека весом до 200 килограммов.

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Такие кровати легко ломаются от резких движений и после окончания Олимпиады их снова сдадут на переработку.

Гендиректор олимпийской деревни Такаши Китадзима подтвердил, что в Токио сохранят традицию распределения среди спортсменов презервативов, но с просьбой не использовать их на территории, а забрать с собой.

"Распространение презервативов имеет целью повысить осведомленность о заболеваниях, передающихся половым путем, такие как ВИЧ, которые угрожают молодежи во многих странах", - подчеркнул Китадзима.

Стал известен размер призовых, которые получат украинские спортсмены за выигранные награды на Олимпиаде в Токио. За золотую медаль выплатят $125 тыс., За "серебро" - $80 тыс., За "бронзу" - $45,5 тыс. Такую сумму получали украинские олимпийцы на летних Играх 2016-го и зимних в 2014 и 2018 годах.