Олимпиада-2022 стартует уже сегодня. Украинцы испытают саночную трассу

XXIV зимние Олимпийские игры официально откроют в пятницу, 4 февраля, однако уже сегодня состоятся первые соревнования.
В 13:30 по киевскому времени свои первые тренировочные заезды проведут украинцы.
Испытывать саночную трассу будет украинский дуэт Антон Дукач и Андрей Мандзий. Они попали в группу A.
После первого заезда саночники сразу проведут и второй.
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Далее свои первые попытки сделают спортсмены группы B, где украинцев нет.
В 14:05 по Киеву свои соревнования начнут смешанные команды по керлингу, которые отыграют первую сессию. Украина в этом виде программы не представлена.
XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
Столица Китая станет первым городом, который примет как летние, так и зимние игры.
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