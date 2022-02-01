Олимпиада-2022 стартует уже сегодня. Украинцы испытают саночную трассу

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XXIV зимние Олимпийские игры официально откроют в пятницу, 4 февраля, однако уже сегодня состоятся первые соревнования.

В 13:30 по киевскому времени свои первые тренировочные заезды проведут украинцы.

Испытывать саночную трассу будет украинский дуэт Антон Дукач и Андрей Мандзий. Они попали в группу A.

После первого заезда саночники сразу проведут и второй.

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Далее свои первые попытки сделают спортсмены группы B, где украинцев нет.

В 14:05 по Киеву свои соревнования начнут смешанные команды по керлингу, которые отыграют первую сессию. Украина в этом виде программы не представлена.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Столица Китая станет первым городом, который примет как летние, так и зимние игры.