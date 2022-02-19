Олимпиада-2022: итоги 15-го дня и медальный зачет

Закончился предпоследний, 15-й, соревновательный день на XXIV зимних Олимпийских играх 2022 года.

В субботу, 19 февраля, украинцы в соревнованиях не участвовали.

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Поздно ночью в хафпайпе медали разыграли фристайлисты. Второе "золото" в Пекине-2022 Новой Зеландии принес Нико Портеус. За ним расположились американцы Дэвид Уайз и Алекс Феррейра.

Соревнования по горнолыжному параллельному слалому в смешанных дисциплинах были перенесены на завтра из-за неблагоприятных погодных условий.

Лыжный масс-старт у мужчин, который из-за погоды был урезан с 50 км до 28 км, выиграл представитель ОКР Александр Большунов. Вторым стал еще один россиянин Иван Якимушкин, а третьим - Симен Хегстад ​​Крюгер из Норвегии.

В финале мужского турнира по кёрлингу команда Швеции одолела Великобританию. Женщины сегодня разыграли бронзовые медали. Шведки оставили ни с чем сборную Швейцарии.

В конькобежном спорте сегодня был день масс-стартов. Мужскую часть выиграл бельгиец Барт Свингс. "Серебро" и "бронзу" завоевали корейцы Чун Джэ Вон и Ли Сын Хун соответственно. У женщин третье "золото" в Пекине одержала Ирен Схаутен из Нидерландов. Ивани Блонден из Канады стала второй, Франческа Лоллобриджида из Италии - третьей.

Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун триумфовали в парном катании. На второй и третьей строчках оказались представители ОКР Евгения Тарасова - Владимир Морозов и Анастасия Мишина - Александр Галлямов.

Экипаж немки Лауры Нолте победил в соревнованиях женских бобслейных двоек. Вторым стал экипаж еще одной представительницы Германии Мариамы Яманки, а третьим - американский дуэт во главе с Эланой Мейерс.

Завершили соревновательный день мужские сборные Швеции и Словакии по хоккею. В поединке за третье место сильнее оказались словаки.

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В медальном зачете победу себе почти гарантировала Норвегия, у которой 15 золотых медалей. На втором месте находится Германия с 11-ю наградами высшей пробы. На два "золота" от нее отстает Китай. По восемь золотых наград у США, Швеции и Нидерландов.

Автор: olympics.com Медальный зачет Олимпиады-2022 после 15-го дня

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования в 15-ти дисциплинах в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. Украинские спортсмены в столице Поднебесной выступили в 12-ти дисциплинах.