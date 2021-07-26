Олимпиада-2020: украинская фехтовальщица сенсационно проиграла в первом поединке на соревнованиях

Харлан проиграла в поединке. Фото: РБК

Украинская саблистка Ольга Харлан прекратила борьбу за медали на Олимпийских играх 2020 в Токио.

В поединке первого раунда Харлан проиграла представительнице Китая Ян Хенью - 12:15.

Харлан очень неплохо начала первый период и вела 6:2, но затем сопернице удалось сравниться и выйти вперед.

Во втором периоде украинская фехтовальщица сумела вновь вернуться в борьбу, при счете 11:10 именно украинка была впереди на один укол, однако получить путевку в следующий раунд не удалось.

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В Пекине-2008 Харлан стала олимпийской чемпионкой в командном сабли, из Лондона-2012 она привезла личную бронзу, а в Рио 2016 украинцы удалось завоевать сразу две награды - личное бронзу и командное серебро. Харлан считалась одной из главных претенденток на золотую медаль. Сборная Украины в командном турнире саблисток участвовать не будет, потому что не прошла квалификацию.