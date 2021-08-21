Олег Блохин забил 200 мяч

Олег Блохин с Василием Рацом. Фото: Николай Бочек

21 августа 1985 года в матче чемпионата СССР в Харькове, между местным "Металлистом" и киевским "Динамо" форвард киевлян 32-летний Олег Блохин впервые в истории советского футбола преодолел отметку в 200 забитых мячей.

Перед игрой в Блохина было 198 точных ударов. Причем последний гол Олег забил еще в мае.

По ходу игры "Динамо" проигрывало – 0:2. Затем во втором тайме наступил перелом. На 62-ой минуте арбитр Чехоев из Владикавказа назначил пенальти за нарушение на Блохине. Олег легко переиграл малоизвестного голкипера Петухова. А еще через 2 минуты добил мяч после удара Василия Раца – 2:2. К рекорду Блохина в СССР так никто и не приблизился.

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В том первенстве "Динамо" впервые после 4-летнего перерыва выиграло чемпионат. Также в том году киевляне взяли Кубок СССР. Осенью 1985 года "Динамо" стартовало в Кубке кубков который выиграло 2 мая 1986 года одолев в финале "Атлетико" Мадрид.