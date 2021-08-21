Олег Блохин забил 200 мяч

 
Ексклюзивы
1/5
Министр рассказал, когда у 95% украинцев появится скоростной интернет
Министр рассказал, когда у 95% украинцев появится скоростной интернет
Просмотров: 252
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Просмотров: 1854
Вакарчук, Порошенко и Комаровский - украинцы назвали самых выдающихся людей независимой Украины
Вакарчук, Порошенко и Комаровский - украинцы назвали самых выдающихся людей независимой Украины
Просмотров: 657
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
Просмотров: 297
Состояние армий НАТО жалкое. Не помогут Украине - Мотыль
Состояние армий НАТО жалкое. Не помогут Украине - Мотыль
Просмотров: 1224
Людей шокировала перспектива возвращения к тоталитарному прошлому - историк
Людей шокировала перспектива возвращения к тоталитарному прошлому - историк
Просмотров: 405
Школьные товары берут по минимуму. Родители не уверены, что дети будут учиться
Школьные товары берут по минимуму. Родители не уверены, что дети будут учиться
Просмотров: 315
Мясо с антибиотиками: что произойдет, если потреблять такой продукт регулярно
Мясо с антибиотиками: что произойдет, если потреблять такой продукт регулярно
Просмотров: 486
Через несколько лет исчезнут все бумажные справки
Через несколько лет исчезнут все бумажные справки
1 Просмотров: 117
30 шагов независимости: вспоминаем самые дерзкие убийства
30 шагов независимости: вспоминаем самые дерзкие убийства
Просмотров: 585
Фото
Все фото
5
4
5
8
6
Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием
Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
&quot;Горжусь своими матчами в Токио&quot; - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Видео
Все видео
Олег Блохин забил 200 мяч
Олег Блохин забил 200 мяч
Усик и Джошуа подписали контракт на бой
Усик и Джошуа подписали контракт на бой
"Заря" не по игре уступила "Рапиду"
"Заря" не по игре уступила "Рапиду"
Что пишет украинская пресса о матче "Монако" - "Шахтёр"
Что пишет украинская пресса о матче "Монако" - "Шахтёр"
Василий Кравец два дня не мыл рук после того, когда поздоровался с Месси
Василий Кравец два дня не мыл рук после того, когда поздоровался с Месси
Интервью
1/5
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
Просмотров: 297
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 1647
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 702
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 2502
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1440
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
20 августа 2021
Просмотров: 153
Час зрілості
Тобі вже 30. Це все ще молодість. Але й крок до зрілості. Хоча ні, звісно: тобі багато сотень років чи навіть тисячоліть. 30 – стільки одній із ...
суббота, 21 августа 2021 11:09

Олег Блохин забил 200 мяч

  Комментировать
Олег Блохин забил 200 мяч
Олег Блохин с Василием Рацом. Фото: Николай Бочек

21 августа 1985 года в матче чемпионата СССР в Харькове, между местным "Металлистом" и киевским "Динамо" форвард киевлян 32-летний Олег Блохин впервые в истории советского футбола преодолел отметку в 200 забитых мячей.

Перед игрой в Блохина было 198 точных ударов. Причем последний гол Олег забил еще в мае.

По ходу игры "Динамо" проигрывало – 0:2. Затем во втором тайме наступил перелом. На 62-ой минуте арбитр Чехоев из Владикавказа назначил пенальти за нарушение на Блохине. Олег легко переиграл малоизвестного голкипера Петухова. А еще через 2 минуты добил мяч после удара Василия Раца – 2:2. К рекорду Блохина в СССР так никто и не приблизился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арбитру привиделся гол в финале Кубка мира

В том первенстве "Динамо" впервые после 4-летнего перерыва выиграло чемпионат. Также в том году киевляне взяли Кубок СССР. Осенью 1985 года "Динамо" стартовало в Кубке кубков который выиграло 2 мая 1986 года одолев в финале "Атлетико" Мадрид.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Олег Блохин забил 200 мяч». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
августа

Олег Блохин забил 200 мяч

Самое читаемое
Игривые позы жены Ямы, голый бюст Бритни Спирс и Ефросинина в нижнем белье - что публикуют звезды
Игривые позы жены Ямы, голый бюст Бритни Спирс и Ефросинина в нижнем белье - что публикуют звезды
11
 Просмотров: 7605
Гороскоп на выходные: три знака, которым обязательно надо отдохнуть
Гороскоп на выходные: три знака, которым обязательно надо отдохнуть
 Просмотров: 6768
Анастасия Приходько откровенно высказалась о концерте ко Дню Независимости
Анастасия Приходько откровенно высказалась о концерте ко Дню Независимости Просмотров: 4842
Сегодня день ангела отмечают популярные мужские имена
Сегодня день ангела отмечают популярные мужские имена
5
 Просмотров: 4338
Девушка приехала на отдаленный остров на выходные, а застряла на 1,5 года
Девушка приехала на отдаленный остров на выходные, а застряла на 1,5 года
6
 Просмотров: 3132
Спорт
Защитника турецкого клуба наказали за драку из партнером
Защитника турецкого клуба наказали за драку из партнером Просмотров: 18
Самый талантливый футблист Сербии переходит в "Атлетико"
Самый талантливый футблист Сербии переходит в "Атлетико" Просмотров: 126
Сборная Украины стала чемпионом мира по шашках
Сборная Украины стала чемпионом мира по шашках Просмотров: 162
ПСЖ без Месси обыграл "Брест"
ПСЖ без Месси обыграл "Брест" Просмотров: 153
"Барселона" одолжила огромную сумму
"Барселона" одолжила огромную сумму Просмотров: 441
Больше всего комментируют
11
Сколько украинцев готовы проголосовать за Зеленского
11
У Кличко воюют с картонными декорациями, но не видят хаотической застройки Киева - эксперт
7
За антиукраинскую пропаганду канал хотят лишить лицензии
5
Зеленский назвал Путина "слишком эмоциональным"
3
Зеленский может повторить серьезную ошибку Порошенко - политолог
Голосов: 137
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть