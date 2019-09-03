Официально определился соперник Усика в дебютном бою в супертяжелом весе

Тайрон Спонг станет первым соперником Александра Усика в супертяжелом весе

Украинский супертяж Александр Усик проведет дебютный бой в новом дивизионе против голландца Тайрона Спонга .

Поединок Усика со Спонгом состоится 12 октября в Чикаго на "Уинтраст-арене". Об этом сообщает Matchroomboxing.com.

Напомним, что соперником Усика в дебютном бое в супертяжелом дивизионе мог стать Карлос Такам, но поединок был сорван из-за смены камерунцем промоутерской компании. Среди потенциальных претендентов на поединок с Александром также назывались Брайант Дженингс и Андрей Федосов, от боя с последним украинец уже успел отказаться.

Спонг остается непобежденным боксером, выиграв все 13 поединков на профессиональном уровне (12 — нокаутом). В последнем бою на прошлой неделе он победил бойца из Эквадора Джейсона Минду.

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В последнем бою Усик победил нокаутом Тони Беллью в ноябре прошлого года и защитил все свои титулы в крузервейте. Однако украинец остался без чемпионских поясов из-за перехода в супертяжелый вес.