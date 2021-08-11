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среда, 11 августа 2021 08:50

Официально. Месси перешел в ПСЖ

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Официально. Месси перешел в ПСЖ
Лионель Месси подписал контракт на два года. Фото: ПСЖ

Легендарный нападающий сборной Аргентины, экс-игрок каталонской "Барселоны" Лионель Месси перешел в парижский "Пари Сен-Жермен". Об этом стало известно во время презентации игрока.

На сайте ПСЖ объявили о подписании Месси двухлетнего контракта с опцией продления на год.

"Я с нетерпением жду начала новой главы моей карьеры в Париже. Клуб и его видение полностью соответствуют моим амбициям. Я знаю, насколько здесь талантливы игроки и персонал. Я полон решимости построить вместе с ними что-то отличное для клуба и для болельщиков. Мне не терпится попасть на поле Парк де Пренс", – сказал Лео Месси после подписания контракта.

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Месси являлся воспитанником академии "Барселоны" – "Ла Масии". За первую команду каталонского клуба он дебютировал в 2004 году.

С "Барселоной" Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, 10 раз – Чемпионат Испании, семь – Кубок Испании, восемь – Суперкубок Испании, три – Суперкубок Европы, три – чемпионат мира среди клубов.

Шесть раз Месси получал индивидуальную награду "Золотой мяч" как лучший футболист мира.

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