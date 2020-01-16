Одноклубники Зинченко устроили вечеринку с 22 моделями

Хосеп Гвардиола позволил игрока отдохнуть после разгромной победы. Фото: рейтр

Игроки "Манчестер Сити" организовали вечеринку, на которой присутствовали 22 модели из Италии.

После матча 22-го тура чемпионата Англии с "Астон Виллой" футболисты "горожан" устроили вечеринку. Специально на нее из Милана прибыли 22 модели. Они остановились в эксклюзивный курортном спа-центре Mere Golf. Позже на автобусе они отправились на вечеринку, на которой не присутствовало жены футболистов.

Согласно предварительной информации, главный тренер манчестерского клуба Хосеп Гвардиола дал разрешение на организацию мероприятия, однако остается неизвестным, был ли он в курсе, что на нем будут присутствовать модели, сообщает "The Sun".

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Матч с "Астон Виллой" завершился со счетом 6: 1 в пользу "Манчестер Сити". Команда Гвардиолы идет на 2 месте в АПЛ отставая от "Ливерпуля" на 14 очков.