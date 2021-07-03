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воскресенье, 04 июля 2021 06:11

Одноклубник Зинченко получил скандальную красную карточку

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Одноклубник Зинченко получил скандальную красную карточку
Жезус не сыграет в финале. Фото: Reuters

Нападающий "Манчестер Сити" и одноклубник Александра Зинченко Габриэль Жезус получил красную карточку в матче Кубка Америки против Чили.

Он прыгнул ногой вперед на сорок восьмой минуте и снес соперника. Арбитр показал ему вторую желтую и красную карточку.

При Тите на посту главного тренера бразильцев за 59 матчей с поля удаляли только Жезуса. В прошлый раз форвард не доиграл до финального свистка финал Кубка Америки-2019.

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Матч завершился победой сборной Бразилии со счетом 1:0. 6 июля в поединке 1/2 финала турнира Бразилия - Перу команды определят одного из финалистов Копа Америка.

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