Одноклубник Зинченко получил скандальную красную карточку

Жезус не сыграет в финале. Фото: Reuters

Нападающий "Манчестер Сити" и одноклубник Александра Зинченко Габриэль Жезус получил красную карточку в матче Кубка Америки против Чили.

Он прыгнул ногой вперед на сорок восьмой минуте и снес соперника. Арбитр показал ему вторую желтую и красную карточку.

При Тите на посту главного тренера бразильцев за 59 матчей с поля удаляли только Жезуса. В прошлый раз форвард не доиграл до финального свистка финал Кубка Америки-2019.

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Матч завершился победой сборной Бразилии со счетом 1:0. 6 июля в поединке 1/2 финала турнира Бразилия - Перу команды определят одного из финалистов Копа Америка.