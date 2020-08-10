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вторник, 11 августа 2020 06:11

Одноклубник украинца забил красивый мяч в ворота "Манчестер Юнайтед"

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Одноклубник украинца забил красивый мяч в ворота &quot;Манчестер Юнайтед&quot;
Евгений Чеберко присоединился к ЛАСКу в конце июля. Фото: УАФ

В 1/8 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" легко прошел австрийский ЛАСК.

Судьба противостояния была решения еще в первой игре в Австрии, когда гости получили крупную победу - 5:0.

Игра Манчестере имела скорее тренировочный характер. "Красные дьяволы" вновь оказались сильнее - 2:1. ЛАСК смог ответить голом только Филиппа Визенгера, который дальним ударом попал в девятку ворот "МЮ".

В конце июля игроком ЛАСКа стал капитан молодежной сборной Украины и экс- игрок Зари "Евгений Чеберко.

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В 1/4 финала Лиги Европы "МЮ" сыграет против "Копенгагена".

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11
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