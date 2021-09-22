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четверг, 23 сентября 2021 06:11

Один из лучших вратарей мира допустил детскую ошибку

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Один из лучших вратарей мира допустил детскую ошибку
Ян Облак в 178 матчах за "Атлетико" 100 раз сыграл на ноль. Фото: Reuters

В матче чемпионата Испании детскую ошибку допустил один из лучших вратарей мира словенец Ян Облак с "Атлетико" Мадрид.

Во время выездной игры с "Хетафе" Облак вышел на перехват но банально не удержал мяч в руках. Защитники выбили его подальше, но пошла подача и после удара головой счет в матче был открыт. На видео этот момент можно посмотреть из 30 секунды.

Облак теперь обязан форварду Луису Суаресу. Тот не только сравнял счет, но и принес мадридцам победу на последней минуте, снова точно пробив головой - 2:1.

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28-летний словенец Облак в 2010 году перешел в португальскую "Бенфику". Очень быстро стал основным вратарем команды. Оттуда его пригласили в "Атлетико". С командой пробивался в финал Лиги чемпионов. Считается одним из самых лучших вратарей мира.

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