Один из лидеров чемпионата Испании пытается переманить Зинченко

Испанский клуб "Бетис" нацелился на украинского защитника/полузащитника Александра Зинченко.

"Зелено-белые" постараются переманить футболиста "Манчестер Сити" и сборной Украины уже в это межсезонье, информирует Twitter El Chiringuito TV.

Источник отмечает, что речь идет об арендном соглашении.

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Какова реакция "Манчестер Сити", не уточняется.

Отметим, что "Бетис" уже интересовался Зинченко в 2019 году.

В турнирной таблице испанской Ла Лиги "Бетис" занимает третье место. Команда является претендентом на место в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

25-летний Александр Зинченко выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. С "горожанами" он трижды выигрывал чемпионат Англии, четыре раза Кубок английской лиги и по одному разу Кубок и Суперкубок Англии. В текущем сезоне провел всего 12 матчей.