Очередной провал. Сборная Украины не попала в топ-8 на этапе Кубка мира по биатлону

Анастасия Меркушина. Фото: biathlon.com.ua

Женская сборная Украины не смогла выстрелить в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Команда в составе Ирины Петренко, Юлии Джимы, Валентины Семеренко и Анастасии Меркушиной добралась до финиша девятой.

Петренко хоть и использовала только один дополнительный патрон, на трассе не смогла конкурировать с соперницами. Она передала эстафету 21-й с отставанием в более чем 1 мин.

Джиме, которая также использовала один дополнительный патрон, удалось поднять Украину по итогам своего этапа на 14-е место.

Семеренко также улучшила позиции команды несмотря на два промаха. Меркушина отправилась на последний этап 10-й.

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Уже после первого огневого рубежа стало ясно, что Украина сегодня сможет рассчитывать максимум на восьмую строчку. Но Анастасия, в пассиве которой есть использование двух дополнительных патронов, пропустила вперед эстонку.

Украина финишировала девятой.

В сегодняшней женской эстафете приняли участие 23 команды. Победу праздновала сборная Франции, второй стала команда Швеции, третьей - России.

В рейтинге Кубка наций и в зачете эстафет женская сборная Украины занимает восьмое место. Завтра эстафету будут бежать мужчины.