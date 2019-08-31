Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира

Украинка 18-летняя Дарья Билодид выиграла "золото" на чемпионате мира по дзюдо в Токио, Япония.

Дарья стала победительницей ЧМ во второй раз. Первую победу украинка получила на прошлогодних соревнованиях в Баку, став самой молодой в истории чемпионкой мира по дзюдо.

Всего на счету Билодид четыре крупных победы за последние два года, а с июня 2017 года она лишь однажды проиграла в схватке. Все это говорит о большом таланте Дарьи, однако кроме этого она является одной из самых красивых спортсменок Украины. Улыбка и проницательный взгляд Дарьи способны очаровать каждого.

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Дарья Билодид на чемпионате мира в Токио одолела всех своих соперниц в весовой категории до 48 кг. В финале украинка встретилась с 24-летней японкой Фуной Тонако, чемпионкой мира 2017 года.