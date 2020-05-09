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суббота, 09 мая 2020 16:30

Обозвал чужую жену толстухой – "Вашингтон" распрощался из хоккеистом-грубияном

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Обозвал чужую жену толстухой – &quot;Вашингтон&quot; распрощался из хоккеистом-грубияном
Лайпсик получал 700 тысяч долларов в год. Фото Рейтер

Хоккеист "Вашингтон Кэпителз" Брендон Лайпсик был изгнан из команды после оскорбительных комментариев и неуместных шуток об жене своего партнера Теннера Пирсона.

Лайпсик написал в социальных сетях : "Лол, вы только посмотрите какая жирная жена у Пирсона". Помимо этого он шутил над фотографиями Джейка Виртанена и его друзей, и назвал своих партнеров по "Вашингтону" неудачниками. Досталось и подруге Коннора Макдэвида, Лорен Кайл – участники переписки обсуждали ее фото в костюме на Хэллоуин и выдали несколько фраз сексуального характера. Скрины стремительно разлетелись по соцсетям, Лайпсик удалил свой аккаунт в инстаграме, но буря только началась. Об этом пишет "Трибуна".

Сразу после инцидента с комментариями выступили "Вашингтон" и НХЛ.

"Национальная хоккейная лига решительно осуждает женоненавистнические и предосудительные замечания игроков Брендана Лайпсика и Джека Родуолда в частном групповом чате. В нашей лиге нет места для таких заявлений, взглядов и поведения. Мы обсудим это непростительное поведение с клубами и игроками", – говорится в заявлении лиги.

Представитель "Кэпиталс" выступил с аналогичным посылом: "Мы знаем об оскорбительных и неприемлемых комментариях Брендана Лайпсика в социальных сетях. Будем решать этот вопрос внутри клуба".

Лайпсик оперативно извинился в твиттере: "Вчера аккаунт моего друга был взломан, и в сети появились скриншоты переписки, в которой я участвовал. Я осознаю, что мои слова были оскорбительны и неуместны и прошу прощения за свои действия. Я стремлюсь извлечь урок из этой истории и стать лучше. Мне очень жаль".

Тем не менее, без серьезных последствий не обошлось – как для Лайпсика, так и для его брата. Джереми Лайпсик играл за команду Университета Манитобы и был среди участников переписки – по этой причине его немедленно отчислили из команды. Брендан Лайпсик вчера встретился с генеральным менеджером "Вашингтона" Брайаном Маклелланом. Сразу после встресчи появилась информация о расторжении контракта с игроком.

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Скорее всего, это означает негласный бан – Лайпсик не звезда, он играл в четвертом звене "Кэпиталс" за 700 тысяч в год, так что замену ему найдут. Ему всего 25 лет и, скорее всего, канадец поедет играть в Европу или в КХЛ.

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