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среда, 14 апреля 2021 10:24

Обиженный игрок "Аталанты" наконец-то получил футболку Роналду

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Обиженный игрок &quot;Аталанты&quot; наконец-то получил футболку Роналду
Госенс (справа) еще не знает, как его обидит Роналду. Фото: Reuters

Футболисты "Аталанты" не остались в стороне, после того как немецкий полузащитник клуба из Бергамо 26-летний Робин Госенс рассказал о неудачном обмене футболками со звёздным нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Игроки "Аталанты" решили взять ситуацию в свои руки и подарили Госенсу футболку Роналду, купленную в магазине, а видео реакции самого Робина выложили в сеть.

За "Аталанту" выступают два украинца – Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.

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В текущем сезоне Робин Госенс принял участие в 36 встречах за "Аталанту" во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами. Его контракт с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2022 года, а портал Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость игрока в € 35 млн. Им интересуются несколько суперклубов.

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