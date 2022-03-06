Обиделся на клуб. Талант "Шахтера" не хочет возвращаться в Украину

Маркос Антонио выступает за "Шахтер" с 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Талант Шахтера 21-летний Маркос Антонио больше не хочет возвращаться в Украину.

Бразилец обиделся на клуб, заставивший его вернуться в Украину после сборов в Турции.

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"Я надеялся, что "Шахтер" нам больше поможет. Что нас не заставят вернуться в Украину, понимаете? Мы видели новости и понимали, что война будет. Клуб всегда говорил, что ничего не будет и вернуться легко. Но было ясно, что это произойдет. Я надеялся не вернуться в Украину, остаться в Турции или уехать в Бразилию.

Решение о будущем еще не принято. Клуб выплатил месячную зарплату, и теперь остается ждать чего-то хорошего для них и для нас. Не время терять голову. Наши агенты поговорят с "Шахтером" в ближайшее время. Увидим, что произойдет. Сейчас пора молиться и надеяться, что все это закончится. Но после того, что я пережил в Украине в последние дни, я надеюсь, что больше туда не вернусь", – приводит слова Антонио O Jogo.

Маркос Антонио выступает за "Шахтер" с 2019 года. Бразилец действует внутри поля, но так и не смог стать игроком основного состава донецкой команды. По сообщению СМИ, в услугах Антонио был заинтересован ряд итальянских клубов.