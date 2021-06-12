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суббота, 12 июня 2021 18:11

Обидчик Украины сыграл вничью первый матч Евро

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Обидчик Украины сыграл вничью первый матч Евро
Уэльс провел первый тайм в обороне. Фото: Reuters

Сборная Швейцарии сыграла вничью - 1: 1 матч чемпионата Европы со сборной Уэльса. У команды конфедерации отличился Эмболо, а у валлийцев - Мур

Изначально наметилась существенное преимущество швейцарцев. Альпийская команда долго владела мячом проводила длительные розыгрыши. Один только Гарис Сеферович упустил самое меньшее четыре момента. Нападающий "Бенфики" никак не мог найти ворота на поле.

Валлийцы лишь дважды провели опасные контратаки. Одна из них завершал точным ударом Мур, но голкипер Швейцарии Зоммер сумел потянуть удар. Еще однажды защитник Шер сорвал опасный проход вингера Уэльса Джеймса.

Швейцария добилась своего в начале второго тайма. Эмболо, который остался на попечении низкорослого защитника головой воткнул мяч в ворота. Швейцарцы имели еще несколько моментов, но не реализовали их.

Зато Уэльс красиво забил 72-ой минуте. Элегантная комбинация закончилась скидкой на Мура и высокий валлиец красиво положил мяч в дальний угол.

Бэйл и команда бросились вырывать победу и снова едва не нарвались контратаку. Однако голкипер и арбитры, которые определили офсайд в ситуации с голом Гаврановича, помогли валлийцам отстоять ничью - 1:1.

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Сборная Швейцарии является обидчиком сборной Украины. В Лиге наций швейцарский врач посадил сборную Украины на карантин, а УЕФА быстренько засчитал нам поражение - 0:3 в ситуации, когда Украина имела 13 игроков для матча. Это поражение помогла Швейцарии удержаться в группе "А" Лиги наций.

Автор: Юрий Стригун
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