Обидчик "Шахтера" возглавит "Боруссию" Дортмунд

Марко Розе 2 года возглавлял Гладбах. Фото: REUTERS

Новым тренером "Боруссии" Дортмунд станет 44-летний Марко Розе.

Немецкий наставник возглавит Дортмунд с нового сезона, сообщает официальный Twitter "Боруссия" Менхенгладбах.

Розе с 2019 года возглавляет менхенгладбахской "Боруссию". До этого работал в "Ред Булл" Зальцбург, где дважды выигрывал чемпионат Австрии.

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В текущем сезоне "Боруссия" Менхенгладбах в Лиге чемпионов унизила донецкий "Шахтер" 10:0 по итогам 2 матчей.

"Боруссия" Дортмунд уволила Люсьена Фавра в конце 2020 года. Временно исполняющий обязанности главного тренера "шмелей" Эдин Терзич не убедил руководство продлить с ним контракт.

В текущем сезоне Бундеслиги лидирует "Бавария"."Боруссия" Дортмунд и "Боруссия" Менхенгладбах делят 6-е и 7-е место в таблице.