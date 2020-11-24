"Боруссия" разгромила "Шахтер"

Команда Луиша Каштру не знала, что противопоставить сопернику. Фото: ФК "Шахтер"

25 ноября донецкий "Шахтер" сыграет в 4 туре Лиги чемпионов в гостях против менхенгладбахской "Боруссии".

Команды уже встречались между собой в 3 туре Лиги чемпионов. Тогда чемпион Украины был деклассирован - 0:6.

Высокий прессинг немецкой команды не оставил шансов "Шахтеру". Хозяева поля были зажаты своими половине поля. Уже в первом тайме "Боруссия" сняла все вопросы о победителе - 4:0. Второй тайм превратился в формальность.

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Матч "Боруссия" - "Шахтер" начнется в 19. 55. Текстовую трансляцию читайте на Gazeta.ua