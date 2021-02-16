Звезда "Баварии" покинет клуб бесплатно

 
Ексклюзивы
1/5
Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов
Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов
1 Просмотров: 432
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 558
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Просмотров: 126
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
2 Просмотров: 2745
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
Просмотров: 261
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 2133
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 450
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
1 Просмотров: 783
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 108
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 180
Фото
Все фото
3
7
8
4
9
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Видео
Все видео
Команда Ярмоленко опередила "Ливерпуль"
Команда Ярмоленко опередила "Ливерпуль"
"Барселона" создала чудо в матче против ПСЖ
"Барселона" создала чудо в матче против ПСЖ
Яремчук сделал хет-трик в чемпионате Бельгии
Яремчук сделал хет-трик в чемпионате Бельгии
Свитолина вылетела с Australian Open
Свитолина вылетела с Australian Open
"Интер" стал лидером чемпионата Италии
"Интер" стал лидером чемпионата Италии
Интервью
1/5
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 558
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 495
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 2133
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 450
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 297
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 1125
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
вторник, 16 февраля 2021 15:58

Звезда "Баварии" покинет клуб бесплатно

  Комментировать
Звезда &quot;Баварии&quot; покинет клуб бесплатно
Давид Алаба играл за "Баварию" 12 сезонов. Фото: REUTERS

Один из лидеров "Баварии" 28-летний Давид Алаба покинет немецкий клуб по окончании сезона.

В австрийского футболиста завершается контратак с мюнхенцами, а о новом соглашении договориться не удалось, сообщает официальный сайт "Баварии".

"Я принял решение уйти следующим летом. Намерен попробовать себя в другой команде. С новым клубом еще не определился", - сказал Алаба.

Главным претендентом на игрока называют "Реал". Также в услугах игрока заинтересованы английские "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бавария" выиграла клубный Кубок мира

Давид Алаба находится в системе "Баварии" с 2009 года, провел 415 матчей и забил 33 гола.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Звезда "Баварии" покинет клуб бесплатно». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
февраля

Шевченко начал тренерскую карьеру

Самое читаемое
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
9
 Просмотров: 34732
Жена тренера &quot;Динамо&quot; заспамила соцсети эротическими фото
Жена тренера "Динамо" заспамила соцсети эротическими фото
8
 Просмотров: 27442
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
4
 Просмотров: 22006
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
15
 Просмотров: 12879
Гороскоп на 15-21 февраля: чем особая предпоследняя неделя зимы
Гороскоп на 15-21 февраля: чем особая предпоследняя неделя зимы
 Просмотров: 10503
Спорт
Украинец выбрал "дьявольский" номер в польском клубе
Украинец выбрал "дьявольский" номер в польском клубе Просмотров: 198
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
3
 Просмотров: 189
Украина снова осталась без медалей на Чемпионате мира по биатлону
Украина снова осталась без медалей на Чемпионате мира по биатлону 2 Просмотров: 126
Ракицкий не уважает тех, кто говорит плохо о Луческу
Ракицкий не уважает тех, кто говорит плохо о Луческу Просмотров: 252
Вспышка коронавируса в "Брюгге" подтвердилась. В Киев приедут не все
Вспышка коронавируса в "Брюгге" подтвердилась. В Киев приедут не все Просмотров: 297
Больше всего комментируют
15
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
6
Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных
4
СБУ объявила Шарию подозрение в государственной измене
3
Политический юмор и не только. Как шутили в соцсетях в День святого Валентина
2
Смерть посла Украины в Китае: Богдан сделал громкое заявление
Голосов: 147
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть