Звезда "Баварии" покинет клуб бесплатно

Давид Алаба играл за "Баварию" 12 сезонов. Фото: REUTERS

Один из лидеров "Баварии" 28-летний Давид Алаба покинет немецкий клуб по окончании сезона.

В австрийского футболиста завершается контратак с мюнхенцами, а о новом соглашении договориться не удалось, сообщает официальный сайт "Баварии".

"Я принял решение уйти следующим летом. Намерен попробовать себя в другой команде. С новым клубом еще не определился", - сказал Алаба.

Главным претендентом на игрока называют "Реал". Также в услугах игрока заинтересованы английские "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

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Давид Алаба находится в системе "Баварии" с 2009 года, провел 415 матчей и забил 33 гола.