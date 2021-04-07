Обидчик "Шахтера" никогда не побеждал "Аякс"

В 2019 году "Аякс" едва не пробился в финал Лиги чемпионов. Фото: Reuters

Сегодня в 1/4 финала Лиги Европы будет сыграно четыре матча. Главным считается противостояние амстердамского "Аякса" и итальянской "Ромы".

Итальянский клуб тренирует бывший тренер "Шахтера" Пауло Фонсека. Именно римляне на предыдущей стадии дважды обыграли донецкий клуб - 3:0 и 2:1.

"Волки" потеряли шансы на получение скудетто и имеют проблемы с попаданием в зону Лиги чемпионов, отставая от 4 строчки на 5 баллов. Их может спасти только выигрыш трофея.

"Аякс" наоборот гарантировал себе Лигу чемпионов на следующий год. Столичный клуб оторвался от ближайшего преследователя на 11 баллов за 6 туров до окончания первенства.

Команды только раз встречались между собой в еврокубках. В 2003 году во втором групповом этапе Лиги чемпионов в Риме была зафиксирована ничья - 1:1, а в Амстердаме сильнее были хозяева поля - 2:1.

В активе "Ромы" лишь один европейский трофей - Кубок ярмарок 1961 года. В 1984 году команда играла в финале Кубка чемпионов, где уступила "Ливерпулю". Зато "Аякс" четыре раза выигрывал Кубок чемпионов, трижды - Суперкубок, дважды - Межконтинентальный кубок, по одному разу Лигу Европы и Кубок кубков.

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В других матчах четвертьфинала Лиги Европы встретятся: "Гранада" - "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" - "Славия", "Динамо" Загреб - "Вильярреал". Именно хорватский клуб стал автором самой громкой сенсации 1/8 финала, выбив лондонский "Тоттенхэм".