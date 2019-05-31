Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано

Нападающий московского "Спартака", который играл за "Шахтёр", Луис Адриано и его новая девушка Екатерина Дорожко выложили в сеть совместные фотографии.

Пара публикует снимки на своих страницах в Instagram, они выглядят влюбленными и счастливыми.

Форвард Луис Адриано ранее был женат и даже имеет троих детей. Однако, Дорожко уверяет что не разрушала чужой семьи и познакомилась с футболистом тогда, когда оба были свободны от отношений.

23 летняя Екатерина Дорожко - востребованная в Москве модель. Имеет стройную фигуру и изящную красоту. Instagram Екатерины переполнен снимками в открытой одежде, на которых девушка демонстрирует свое идеальное тело.

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Еще недавно девушка Криштиану Роналду Джоржина Родригес дефилировала на знаменитом кинофестивале в Каннах, а сейчас уже снимается в рекламе. Девушка представила новую именную коллекцию, заодно продемонстрировав идеальные формы.