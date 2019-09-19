О чем пишет украинская пресса после разгромного поражения "Шахтера" от "Манчестер Сити"

Коноплянка не усилил игру "Шахтера" во втором тайме

Донецкий "Шахтер" крупно проиграл в первом туре Лиги чемпионов "Манчестер Сити". Украинские спортивные медиа признали поражение команды Каштру справедливой. Шансов на победу "горняки" не имели.

Портал Sportarena.com считает, что проблемы в защите не позволили "Шахтеру" попробовать зацепиться за очки.

"Шахтер" заслуженно проиграл. "Горняки" могли поймать "Сити" на контратаках, но проблемы в защите перевесили чашу весов.

Каштру нужно улучшать позиционную оборону. Его команда еще непродуктивно задействует высокий прессинг, от которого сегодня, по понятным причинам, было решено отказаться ".

Сайт football24.ua указывает, что в середине поля "горняков" не хватает игроков оборонного плана.

"Каждый раз вспоминаем, что обороняться в средней линии умеет только Степаненко. По крайней мере, знает, как это делать, потому что вчера и он часто опаздывал. Разве могло быть иначе, если Тарас бегал в центре (набегал 12 километров, всего в матче), пытаясь закрыть хоть какие-то провалы и подстраховать Болбата. Степаненко - лидер команды по отборами и перехватами. Алан Патрик помогал ему очень мало.

Проблемы в защите не позволили "Шахтеру" надеяться на очки

Обозреватель Tribuna.com Андрей Сеньков указывает, что "Шахтеру" вылезло боком желание выходить из обороны через пас.

"Голы Мареза и Гюндогана пришли именно так. После потерь у своих ворот. После попытки грамотно выйти из обороны через короткий пас, а не выбить, куда подальше".

Cайт isport.ua соглашается с тем, что ошибки у своих ворот стали роковыми для "Шахтера"

"Оранжево-черные" допустили 60 потерь, в то время как соперник только 50. Казалось бы, разница не критична, но очень часто игроки "Шахтера" теряли мяч на своей половине поля или обрезались, оставаясь по линии мяча по 6 -7 человек и позволяя сопернику строить контратакующую игру"

Сайт footboom.com отмечает слабую игру Коноплянки, не усилил игру команды во втором тайме.

"Коноплянка не готов играть против сильных соперников. Хочется верить, что он просто еще не успел набрать хорошую форму, но опытный футболист должен был успеть это сделать за две недели. Ведь Коно брали не для того, чтобы он всю осень набирал оптимальные кондиции. Проблема в том, что Коноплянка играет на левом фланге атаки. и он должен взаимодействовать с Исмаили. А это значит, что нужно успеть не просто что-то делать в атаке, но и отрабатывать в обороне, так как бразилец очень часто забегает в чужую штрафную и нужно его страховать на фланге. Коноплянка должен был усилить "Шахтер" в Лиге чемпионов, но сыграл не намного лучше Манора Соломона, вместо которого вышел на замену".

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В следующем матче Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против "Аталанты" в гостях. Игра состоится 1 октября.