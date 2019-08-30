"Нужно пригласить "Шахтер" в Премьер-лигу" – болельщики "Сити" возмущены результатами жеребьевки

В прошлом году "Шахтер" проиграл "Сити" – 0:6

Болельщики "Манчестер Сити" возмущены результатами жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Многие из них опасались, что им может сновать выпасть "Шахтёр". Так оно и получилось. Украинский и английский клуб сыграют между собой на групповом этапе уже третий сезон подряд. Англичане не могут поверить, что такое вообще возможно, ведь играть против одной команды три года подряд – это жутко скучно. Фанаты "горожан" считают, что УЕФА нужно разработать такую систему, при которой одни и те же команды не будут встречаться два сезона подряд.

Об этом пишет footboom.com

Rey: Нужно "Шахтер" пригласить в чемпионат Англии играть. Вместо "Манчестер Юнайтед". Наши заклятые враги всё равно неспособны даже за место в зоне Лиги чемпионов бороться, а денег тратят так много, что хватит на несколько команд. А вот "Шахтёр" поиграет сезон у нас в чемпионате, опустится в Чемпиошпип и больше мы никогда не будем против него играть.

Evan: Встречи "Манчестер Сити" и "Шахтера" - это лучшая история любви в Лиге чемпионов! Наши клубы не могут жить друг друга и вот уже три сезона подряд ждут эти мимолётные свидания, чтобы попрощаться опять до следующей осени.

Jake: Зачем вообще проводить жеребьёвку группового этапа Лиги чемпионов, если все заранее понимают, что "Манчестер Сити" будет играть против "Шахтёра" снова и снова. Такое ощущение, что это никогда не прекратится.

Morris: Не думал, что Лига чемпионов может быть такой скучной и однообразной. Три года подряд играть с "Шахтёром" - это издевательство над "Манчестер Сити". Кто-то должен дать понять УЕФА, что это недопустимо.

Lloyd: Кто там у "Шахтёра" главный конкурент в чемпионате Украины? "Динамо"? Нужно им успеть отдать в аренду 3-4 крутых игрока, чтобы они выиграли чемпионский титул, и "Шахтёр" в следующем сезоне не играл в Лиге чемпионов. А то нам в следующем году снова выберут Донецк в соперники.

Cityfan: Сколько голов нужно забить "Шахтёру", с каким счётом нужно разгромить этот клуб, чтобы УЕФА нас больше с ними не сводило в одной группе? Это похоже на какое-то издевательство со стороны европейских футбольных чиновников.

Prave: "Динамо" Загреб выглядит главным аутсайдером группы. Не удивлюсь, если они вообще не наберут ни одного очка. "Аталанта" для меня – это загадка. Даже не представляю, чего ждать от этой команды, но могу предположить, что скучно с ними не будет. А вот "Шахтёр" с каждым годом слабее. У них не было никаких топ-покупок, нет сильных игроков. Это та самая команда, которая пропустила от нас 9 голов в прошлый раз, только с новым тренером.

Robson: Даже если Гвардиола выпустит дубль во всех 6 матчах этой группы, то "Манчестер Сити" всё равно пройдёт дальше. Про "Шахтёр" все всё знают, тут вопрос только в том, сколько голов мы им забьём. Про "Динамо" я думаю приблизительно также. Команда интересная, но слишком слабая, чтобы бороться с "Сити". "Аталанта"? Они могут удивить, но пока что я их считают аутсайдером группы. Вполне реально, что "Манчестер Сити" выиграет все 6 матчей, а остальные команды обменяются домашними победами. В общем, в этой группе будет интересно всем, кроме английских болельщиков.

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Жеребьевка Лиги чемпионов, которая состоялась вчера, определила в соперники "Шахтеру" "Манчестер Сити", "Динамо" Загреб и "Аталанту".