"Нужно отомстить Украине" – Тадич

Душан Тадич из "Аяксом" доходил до полуфинала Лиги чемпионов

Хавбек сборной Сербии Душан Тадич поделился ожиданиями от матча с Украиной.

"Сложно выйти на Евро-2020. Португалия объективно гораздо более сильная сборная, чем Люксембург. Просто надеюсь, что поле в Люксембурге не в лучшем состоянии. Нужно надеяться на чудо", – сообщает "Трибуна".

"Нам нужно отомстить Украине за то, что было. Нужно приложить гораздо больше усилий, тогда наверняка будем вознаграждены", – сказал Тадич.

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Матч состоится 17 ноября.