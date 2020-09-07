Нужно играть в футбол, а не заниматься борьбой – украинская пресса о разгроме от Испании

Серхио Рамос отличился дублем. Фото Рейтер

Украинская пресса камня на камне не оставила от игры команды Шевченко в матче против сборной Испании. Главный мотив - нас опустили на землю, Украинская хватает сил на два полноценных матча.

"Ошибок как минимум в первом тайме было очень много. Ну, а выход через Пятова в атаку - это вообще пример для учебников, как делать не надо", - пишет ua-football. "Второй тайм можно было просто не включать, потому что мы все ответы получили до перерыва. Серия из двенадцати подряд игр без поражений разбилась о первый же серьезный барьер".

Издание "Футбум" цитирует слова футбольного агента Дмитрия Селюка.

"Испанцы ясно показали, что надо развивать в украинском футболе. А именно – не "автобусы" порой выставлять, а играть в футбол. И этот футбол приносит результат. Надо стараться играть в футбол, а не только заниматься борьбой на поле".

"Террикон" уверен, что даже на гол престижа наши не наиграли.

Момент, чтобы забить хотя бы гол престижа, у украинцев был, но Яремчук в компенсированное время бесхитростно пробил с разворота в руки Де Хеа. Впрочем, если честно, на гол команда сегодня не наиграла. 4:0, и за месяц нужно сделать серьезные выводы перед сдвоенной встречей с Германией и той же Испанией.

dynamo.kiev.ua цитирует футбольного эксперта и журналиста Артема Франкова.

"Жестокий щелчок по носу от экспериментального состава сборной Испании. Тема экзекуции: "Слишком много о себе возомнили". Примерно как хорватам, финалистам ЧМ, два года тому, испанцы в Лиге наций сунули шестерку. Хотя мы в финале Кубка мира не играли.

На самом деле, ничего нового: сборной Украины все так же не хватает ресурса на второй матч в спарке. Когда удаётся порешать, чтобы это был Люксембург, мы с трудом, но справляемся. В этой же группе расслабонов не дано, и вот тут вопрос — а не стало ли это некой неожиданностью, не померещилось ли некоторым украинским умам, что мы и могём, и мОгем?!

Издание "Трибуна" пишет, что поражение еще раз указала на слабые места сборной Украины.

Пожалуй, в последний раз похожие ощущения пришлось переживать на Евро-2016 при безвольном поражении от Северной Ирландии. А кто-то даже может вспомнить и ЧМ-2006 – аналогии вчера вечером возникали раз за разом. И 0:4 в матче с Испанией – это был далеко не предел. Украина и близко не наиграла на гол престижа. Даже не будет преувеличением заявить, что наша национальная команда выдала свой худший матч под руководством Андрея Шевченко (если вынести за скобки странный спарринг с Мальтой).

Кажется, еще очень нескоро нам удастся справиться с синдромом второго матча. Он очень ярко проявился у сборной Шевченко еще в квалификации к ЧМ-2018: когда после яркой победы над Турцией мы ничего не смогли противопоставить Исландии на выезде. Тенденция подтвердилась в квалификации Евро-2020, когда сборная Люксембурга дважды становилась серьезнейшим камнем преткновения. А когда во втором матче в спарке оказался не футбольный карлик, а Испания – результат не обнадежил.

Еще один важный вопрос – каков на самом деле кадровый потенциал сборной Украины. Два из трех изменений по сравнению с Швейцарией были вынужденными – Степаненко получил микроповреждение, а выход Коноплянки в стартовом составе после провала в предыдущем матче никто бы не понял. В итоге ни Лунин, ни Супряга, ни Соболь, ни Караваев шансов проявить себя не получили. Едва ли не самый спорный момент – дебют Харатина на позиции Степаненко при наличии в запасе набравшего хорошую форму Сидорчука. В условиях отсутствия опорника "Шахтера" тренерский штаб сборной Украины пошел на эксперимент, который себя не оправдал. Украина вчистую проиграла центр поля. Отбор, подстраховка – все мимо.

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Следующий матч в Лиге Наций наша сборная проведут 10 октября против сборной Германии в Киеве.