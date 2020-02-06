""Нужно было не пить водку, а играть в футбол" - Буряк раскритиковал бывшего легионера "Динамо"

Больше Родриго запомнился в Украине в первую очередь дракой с одноклубником Александром Алиевым. Фото: с отрытых источников

Бывший тренер киевского "Динамо" Леонид Буряк вспомнил сотрудничество с бразильским легионером Родриго.

"Родриго был одним из тех, кто себя неадекватно вел. В поведении, в быту это проявлялось. Хотелось, чтобы за легионерами тянулась молодежь, чтобы, когда он поедет домой, о нем осталась добрая память. Но Родриго не тот игрок, который оставил какой-то серьезный след в "Динамо.

Родриго сказал, что я развалил команду? Ему нужно было не пить водку, а играть в футбол. Он - хороший футболист, но должен был держать себя в рамках, - отметил Буряк в эфире программы Stargorod Sport на Youtube.

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Родриго находился на контакте в "Динамо" в течение 2005-2011 года. За это время бразилец сыграл 69 матчей, в которых забил 16 мячей.